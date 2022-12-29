İngiliz moda tasarmcısı Vivienne Westwood 81 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak, PA Media

30 Aralık 2022, 00:45 +03 Güncelleme 24 dakika önce

İngilz moda tasarımcısı Vivienne Westwood, 81 yaşında Londra’da hayatını kaybetti.

Sahip olduğu moda evi tarafından yapılan açıklama Westwood’un huzur içerisinde öldüğü belirtildi.

Westwood, 1970’li yıllarda punk ve yeni dalga stili ile adını duyurmuş ve modanın en büyük isimlerini giydirmişti.

Kendisi de bir tasarımcı olan eşi Andreas Kronthaler, “Kalbimdeki Vivienne ile devam edeceğim. Sonuna kadar çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Westwood, çift cinsiyetli tasarımları, sloganlı tişörtleri ve düzene karşı alaycı tavrıyla 1970'lerde moda sahnesinde öne çıkan isimlerinden birisi oldu. Punk kültürünün doğumunda önemli bir görev üstlendi.

Kaynak, PA Media

Aktivist yönüyle de tanınan Westwood, iklim değişikliği ve daha pek çok konuyu podyuma da taşıdı.

Modaya katkılarından dolayı Westwood'a 2006 yılında İngiltere'de "Dame" unvanı verildi.

Westwood, beraberindeki çok sayıda sanatçı ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Birliği içinde kalmasını savunan bir açık mektuba da imza attı.