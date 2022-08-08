Qantas Havayolu, şirket yöneticilerinden bagaj görevlisi olarak çalışmalarını istedi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Havayolu şirketleri pandemi boyunca binlerce çalışanını işten çıkardı.

36 dakika önce

Ciddi bir çalışan eksikliği çeken Avustralya merkezli Qantas Havayolu şirketi, yöneticilerinden üç ay süresince bagaj görevlisi olarak çalışmalarını istedi.

Firmanın operasyon yöneticisi, Sydney ve Melbourne havaalanlarında çalışacak en az 100 gönüllü arıyor.

Görev tanımında bagaj yükleme ve indirmenin yanı sıra havaalanlarında bagajları taşıyan araçları sürmek de var.

Çoğu yer görevlisi olan binlerce havacılık sektörü çalışanı koronavirüs pandemisi boyunca işten çıkarıldı. Pek çok diğer küresel havayolu şirketi gibi Qantas da sınırların tekrar açılmasının ardından hizmet vermeye dönmekte zorluk çekiyor.

Şirketin operasyon yöneticisi Colin Hughes, şirket tarafından BBC'yle paylaşılan bir e-mailinde, yükselen grip ve Covid vakalarının, halihazırda devam eden çalışan eksikliğine eklendiğini, endüstriyi daha da zorladığını vurguluyor.

Yönetici ve idarecilerin, bagaj taşıma rolünde haftada üç ya da beş gün, günde dört veya altı saat çalışması isteniyor.

Başvuracak kişilerin 32 kilograma varan ağırlıklarda valizleri kaldırabilmesi bekleniyor.

BBC'ye "Operasyonel performansımız müşterilerimizin beklentisini ya da bizim kendimizden beklediğimiz standartları karşılayamıyor" diyen şirket sözcüsü, performansı geliştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ekliyor.

"200 kadar merkez ofis çalışanımız Paskalya'da başlayan yoğun dönem boyunca havaalanlarındaki işlere yardım etti."

Havalimanları zorlanıyor

Dünya genelinde koronavirüs önlemlerinin azaltılması ve sınırların açılmasıyla birlikte yolcu ve uçuş sayıları arttı.

Bu nedenle Nisan ayından bu yana Avrupa'daki havalimanlarında pandemi dönemindeki işten çıkarmaların etkisi görülmeye başlandı.

Uzun beklemelerden ve uçuş iptallerinden dolayı yolcular şikayet ederken bazı havalimanı işçileri de çalışma koşullarından dolayı greve gitti.

Nisan ayında Hollanda merkezli KLM havayolu şirketi yer görevlileri greve başladı. Haziran ayında grev sona erse de şirket günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal etti. Yolculara mümkünse bagaj almamaları konusunda çağrılar yapıldı.

Aynı şekilde İngiltere'nin başkenti Londra'da da havalimanlarında çalışan yetersizliğinden dolayı yoğunluklar yaşandı.

Haziran ayında Gatwick Havalimanı yönetimi yazın kademeli olarak günlük Temmuz'da 25, Ağustos'ta 50 uçuşun iptal edileceğini açıkladı.

Ryanair ve Brussels Airlines çalışanlarının Haziran ve Temmuz'daki grevleri Brüksel'de 50'den fazla seferin aksamasıyla sonuçlanmıştı.

Temmuz ayında Almanya merkezli Lufthansa Havayolları da Ağustos sonuna kadar 2 bin uçuşun iptal olduğunu duyurdu.