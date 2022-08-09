Issey Miyake: Japon moda tasarımcısı 84 yaşında hayatını kaybetti

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11 dakika önce

En çok Steve Jobs'un ikonik boğazlı kazakları ile tanınan Japon moda tasarımcısı Issey Miyake 84 yaşında hayatını kaybetti.

Miyake, 50 yıllık kariyerinde geleneksel ve modern yöntemler üzerinde denemeler yaptı ve hep yenilikçi bir tasarımcı olarak anıldı.

Miyake'nin David Bowie için tasarladığı takım elbise 2021 yılında açık artırmada 8 bin sterline satılmıştı.

Japon medyasına göre karaciğer kanseri olan Miyake Cuma günü hayatını kaybetti.

Tasarımcı için kapalı bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Miyake'nin isteği üzerine kendisi için anma töreni yapılmayacak.

'Atom bombasından sağ kurtulan tasarımcı' olarak tanınmak istemedi

1938 yılında Hiroşima'da doğan Miyake, şehre 72 yıl önce ABD tarafından atom bombası atıldığında yalnızca 7 yaşındaydı.

Ancak Miyake, profesyonel hayatında bu konuyla ilgili pek konuşmadı.

2009'da New York Times'a yazdığı bir yazıda Miyake, "atom bombasından sağ kurtulan tasarımcı" olarak tanınmak istemediğini ifade etti.

Miyake 1960'lı yıllarda Paris'e taşındı ve Guy Laroche ile Huber de Givenchy gibi ünlü modacılarla birlikte çalıştı.

Kısa bir süreliğine New York'ta da yaşayan Miyake, 1970'te Tokyo'ya dönmeye karar verdi ve orada Miyake Tasarım Stüdyosu'nu kurdu.

1980'lerde Miyake artık dünyaca tanınan ve yenilikçi tasarımlarıyla anılan bir modacı haline geldi.