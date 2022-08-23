James Webb Teleskobu'ndan Jüpiter'in inanılmaz görüntüleri

Kaynak, NASA/ESA/CSA/JUPITER ERS TEAM/JUDY SCHMIDT

35 dakika önce

Dünyanın en büyük ve güçlü teleskobu James Webb, Jüpiter'in daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını çekti.

Teleskop, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenini Temmuz ayında görüntüledi.

Görüntülerde Jüpiter'in çevresindeki aurora ışıkları, büyük fırtınalar, uyduları ve halkaları açıkça görülüyor.

Infrared (kızılötesi) fotoğraf, kızılötesi ışınlar insan gözüyle anlaşılamadığı için, yapay olarak renklendirildi.

Projenin önde gelen bilim insanlarından, California Üniversitesi'nden Imke de Pater, "Jüpiter'i daha önce hiç böyle görmemiştik. Bu inanılmaz. Biz bile görüntülerin bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk" dedi.

10 milyar dolarlık James Webb Teleskobu projesi, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) önderliğinde yürütülen, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının da destek verdiği, uluslararası bir proje.

Kaynak, NASA/ESA/CSA/JUPITER ERS TEAM/JUDY SCHMIDT

NASA, Jüpiter'in bu görüntüsünün, teleskoptan gelen birçok fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulduğunu açıkladı.

Güneş ışıklarının atmosferde kırılmasıyla oluşan aurora ışıkları, gezegenin kuzey ve güney kutuplarında görülebiliyor.

Görüntüdeki beyaz daire ise Dünya'yı bile yutabilecek büyüklükte olan "Büyük Kızıl Nokta" fırtınası.

Fırtınanın görüntüde beyaz olmasının sebebi ise çok ciddi oranda güneş ışığı yansıtması.

James Webb Teleskobu 2021 yılının Aralık ayında uzaya fırlatılmıştı ve şu an Dünya'dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıkta.

Teleskop, Dünya'ya doğru 13 milyar yıl önce, yani Büyük Patlama'nın hemen ardından yola çıkmış ışıkları bile algılayabiliyor.