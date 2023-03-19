23 ilde kutlanan Nevruz, depremde hayatını kaybedenlere adandı

Kaynak, HDP

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Diyarbakır

19 Mart 2023, 17:55 +03 Güncelleme 22 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde bugün beş bölgede, 23 ayrı kentte Nevruz kutlamaları yapıldı.

Marmara'da İstanbul, Bursa ile Tekirdağ'ın Ergene, Kocaeli'nin Gebze, Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri; Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla; Akdeniz'de Mersin, Antalya; İç Anadolu'da Ankara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de Siirt, Batman ve Mardin'in Kızıltepe ilçesi dahil 23 ayrı merkezde kutlama yapıldı.

Kutlamaların yapıldığı pek çok yerde yağmurlu hava etkili oldu. Ancak buna rağmen tüm kutlamalara katılım yüksek oldu. Soğuk hava ve yağış nedeniyle ise kutlamalar erken bitti.

Van ve Kızıltepe'de kutlamaların ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridi kınamak için yürüyüş yapıldı.

Seçimlere kısa süre kalması nedeniyle Nevruz kutlamaları, HDP ve bileşenleri için seçime dair verecekleri mesajlar noktasında da önemliydi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Nevruz: Binlerce yıldır kutlanan bahar bayramı", Duration 1,54 01:54 Video altyazısı, Nevruz: Binlerce yıldır kutlanan bahar bayramı

Bu yılki kutlamalar deprem ve selin neden olduğu felaketlerin gölgesinde geçti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Nevruz'un, depremde hayatını kaybedenlere adandığını söyledi.

Yapılan konuşmalarda da yaşanan doğal felaketlerin faturasının bu denli ağır olmasında hükümetin ve iktidarın payının yüksek olduğu vurgusu öne çıktı.

“İktidarın enkaz altında kaldığı”ifadesi ise birçok konuşmacı tarafından dile getirildi.

İstanbul'daki Nevruz'da HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Yeşiller Sol Partisi Eş Sözcüsü İbrahim Akın, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir birer konuşma yaptı.

HDK Eş sözcüsü Demir açılış konuşmasında “Enkaz altında insanları ölüme terk eden bu iktidara karşı öfkemiz, isyanımız ayaktadır'' dedi.

Demir ayrıca, iktidarın seçim pazarlıklarını kadınları yok saymak üzere kurduğunu da söyledi.

Buldan: 14 mayıs milat olacak

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

HDP Eş Genel Başkanı Buldan konuşmasında Nevruz'un tarihçesine vurgu yaptı ve Nevruz'un mücadele ve barış anlamına geldiğini söyledi.

Buldan, bu yıl bu değerlere acı deprem ve sel felaketinde yaşanan ağır kayıplardan dolayı acı ve öfke duygularının da dahil olduğunu belirten Buldan, Nevruz’un bu sene bu yüzden bayram havasında kutlanmadığını, bugünü depremde hayatını kaybedenlere adadıklarını ifade etti.

Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs'ın milat olacağını vurgulayan Buldan, AKP ve MHP’nin bu seçimlerde “Türkiye halklarının ne kadar büyük olduğunu, Kürtlerin ne kadar iradeli olduğunu, kadınların gençlerin bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme yeteneğinin nasıl ortaya çıkaracağını göstereceklerini” belirtti.

Buldan şöyle devam etti:

“Bu ülkeyi yönetenler şunu bilsin ki Kürtlere hakaret ederek, Türkiye halklarına parmak sallayarak, her gün tehdit ederek bu süreci yönetemezsiniz, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hakaretlerinize de parmak sallamanıza da tehditlerinize de boyun eğecek bir halk yok karşınızda.”

Buldan, Türkiye'deki tüm halkların geleceği inşa etmek için sandıklara sahip çıkacağını da belirtti.

Ülkenin savaşa değil toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu söyleyen Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin bir an önce son bulmasını istedi ve tüm Türkiye'nin bu tecrit alanına sıkıştırılmak istendiğini savundu:

“Her ağzını açanı, cezaevine koyuyorlar, dava açıyorlar. Tweet atan gençleri cezalandırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs’tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki tweetlerinizi de atacaksınız, halaylarınızı da çekeceksiniz, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, Van'da Nevruz ateşi yakıldı

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın da bir konuşma yaptı ve depremde yaşanan her kötülüğün sebebinin iktidar olduğunu öne sürdü.

Akın, “Depremin altında kalan tek adam rejimi kendisini kurtarmaya çalışıyor. Ama şunu açık açık gördük. Bu rejim devam ettiği sürece deprem felaketinde görüldüğü gibi bu ülkenin hiçbir sorunu çözülemeyecek.”

Baş: Yıllardır bölmeye, ayrıştırmaya çalıştıkları haklarımız birbirine el uzattı

Kaynak, TİP Fotoğraf altı yazısı, TİP Genel Başkanı Erkan Baş

İzmir'de Gündoğan Meydanı'nda yapılan Nevruz kutlamasında konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da depremden sonra yaşananlara değindi ve halk can derdindeyken hükümetin “bir tane iş makinesini getirip enkaz kaldıramadığını” savundu.

“Bunlar, Ankara'daki Saray'da oturanlar kendi saraylarıyla övünüyorlardı, ihtiyacımız olduğunda bir tas çorba getiremediler. O yoğun acı günlerimizde bizi yalnızlığa terk ettiler. Yıllardır bölmeye, ayrıştırmaya çalıştıkları halklarımız birbirine el uzattı ve biz sadece birbirimizin elini tutarak hayatta kaldık” diyen Baş şöyle devam etti:

“Şimdi hepsinin hesabını yine birlikte soracağız. 'Asrın felaketi' diyorlardı, asrın dayanışmasını örgütledik. Şimdi hazır olsunlar, asrın hesaplaşması geliyor!”

Baş, zafer işaretinin barışın, özgürlüğün, Türk ve Kürt halkının ayrılmazlığının sembolü olduğunu söyledi ve “Deniz Gezmiş ile Deniz Poyraz’ın yan yana gelişinin işaretidir” dedi ve kapatılmak istenen HDP'nin ve Kürt halkının yalnız olmadığını söyledi:

“Siz Kürt halkının iradesini kapatamazsınız ama biz sizin Sarayınızı kapatmaya geliyoruz. O Saray kapanacak!”

Oluç: Bu seçim, tecridi sonlandırma seçimidir

Van'da binlerce insanın katıldığı kutlamada HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve DBP Eş Başkanı Salihe Aydeniz konuşma yaptı.

Oluç konuşmasında şunları söyledi:

“Bu seçim, barışın gerçekleşmesi için aklını, fikrini barış için harcayan İmralı’ya 24 senedir tecrit uygulayan iktidardan kurtulma seçimidir. Dünyada böyle bir tecrit yoktur, olmamıştır. Bu iktidar barış istemediği için, savaş politikasını devam etmek için bu tecridi sürdürüyor. Bu seçim tecridi sonlandırma seçimidir.”

Aydeniz de iktidarın kadın ve Kürt düşmanı olduğunu savundu, depremden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ederken “Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine saldırdığını” ifade etti.

“Rojava’ya saldırdılar. Çünkü kaybettiklerini biliyorlar ve onlara kazandıracak şeyin savaş olduğunu biliyorlar. Bu talancı ve rantçı iktidara sesleniyoruz; Efrin Kürtlerindir ve Kürtlerin kalacak. Yine özgürlük alanlarına kimyasal kullanarak yok etmek istiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz.''

Van, Batman ve Kızıltepe'de yürüyüş

Van'da ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan kutlamanın ardından yüzlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte PKK lideri Abdullah Öcalan için sloganlar atıldı. Polisin tazyikli su ile müdahale ettiği kalabalık güvenlik güçlerine taşlarla karşılık verdi, kalabalık bir süre sonra dağıldı.