RTÜK, Merdan Yanardağ’ın Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri sonrası Tele1 hakkında inceleme başlattı

Kaynak, Tele1 Fotoğraf altı yazısı, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ

26 Haziran 2023 Güncelleme 13 dakika önce

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söylediği sözler nedeniyle kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ebubekir Şahin bu kararı Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu.

Merdan Yanardağ, Şahin'e Twitter hesabından yanıt verdi.

Yanardağ, "Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo'yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın" dedi.

Yanardağ ne demişti?

Merdan Yanardağ dün Tele1’de ekrana gelen “4 soru 4 yanıt” programında Abdullah Öcalan’ın tecritinin kaldırılması gerektiğini söylemişti.

“İmralı’ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum" diyen Yanardağ, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz"

“Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.“

Programdaki söz konusu anların görüntüleri AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından paylaşıldı.

Yanardağ, Twitter hesabından Çelebi'ye tepki gösterdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yanardağ’ın programda sarf ettiği sözler nedeniyle bir daha Tele1’e çıkmama kararı aldığını açıkladı.

Yanardağ, “Sizi davet eden yok zaten.. Nereden çıkardınız?” diyerek Zorlu'ya tepki gösterdi: