Andrew Tate iddianamesinin rahatsız edici detayları: Telefon yazışmaları, tehdit iddiaları ve tanık suçlamaları

Kaynak, Reuters

Yazan, Lucy Williamson

Unvan, BBC News

bir saat önce

Romanyalı savcılar tarafından toparlanan ve BBC'nin gördüğü dosyadaki kanıtlar, Andrew Tate’in kadınları cinsel açıdan zorladığına yönelik rahatsız edici detaylar ortaya koyuyor.

Uyarı: Bu makale, bazı okuyucuların rahatsız edici bulabileceği bir anlatım ve detaylar içeriyor.

Sosyal medya ünlüsü Andrew Tate hakkında Romanya’da düzenlenen ve yüzlerce sayfa içeren mahkeme dosyasında, bir kadının gözünden ve göğsünden aldığı yaraları da içeren cinsel taciz suçlamaları yer alıyor.

Savcıların, deşifre edilen ses mesajlarına atıfta bulunduğu dosyada, Andrew Tate’in kardeşi olan Tristan Tate’in “Bu fahişeleri köle haline getireceğim” dediği iddiası yer alıyor.

İki kardeş, başka iki zanlı ile beraber Romanya’da insan kaçakçılığı ve organize suç örgütü kurmakla suçlanıyor.

Andrew Tate’e ayrıca tecavüz suçlaması yöneltiliyor.

Tate kardeşler kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Orijinali İngilizce olan ya da İngilizce kaydedilen bazı mesajlar Rumence’ye ardından da BBC tarafından tekrar İngilizce’ye çevrildi.

Özet dosyada belgelerin orijinali yer almadığı için BBC, bu mesajların doğru bir şekilde deşifre edildiğini ya da sanıkların iddialarının doğruluğunu teyit edemiyor.

BBC’nin gözden geçirdiği tanıklıklar ve kanıtlardan oluşan 300 sayfalık dosya, Andrew Tate’e yönelik soruşturmanın boyutlarını gösteriyor.

Özet dosyada, savcıların insan kaçakçılığı yapmakla suçladığı Tate’in “yetişkinlere yönelik içerik işinin lideri” olduğunu belirttiği bir mesaj da yer alıyor.

Fiziksel ve psikolojik şiddet iddiaları

Haziran ayında Romanya’nın organize suç birimi, iki Rumen kadınla beraber Tate kardeşleri insan kaçakçılığı ve organize suç örgütü kurmakla resmen suçladı.

Mahkemeye çıkan Andrew Tate, “haksız bir şekilde saldırılan ilk varlıklı erkekler olmadıklarını” ve aklanmayı dört gözle beklediğini söylemişti.

Bu yaz başında Romanyalı savcılar, Bükreş eteklerinde yer alan bir eve taşınmadan önce Tate kardeşlerin bazı kadınları romantik niyetleriyle ilgili yanlış yönlendirdiğini öne sürmüş; bu evde kadınların fiziksel ve psikolojik şiddet ile pornografik içerik üretmeye zorlandığı belirtilmişti.

Tate kardeşlerin avukatları, bu ayın sonunda ön duruşmada savcının kanıtlarına karşı çıkmaya hazırlanıyor; diğer yandan BBC’nin dosyada gördüğü birtakım malzemelerin kanıt olarak kabul edilmemesi ihtimali bulunuyor.

Kabul edilseler bile zanlılar bu kanıtlara karşı çıkabilir.

Zanlılar, iddiaları ya da ifadelerin doğruluğunu ve bağlamını çürütmeye çalışabilir.

Aynı zamanda bu iddiaların herhangi bir suçun işlendiğine dair hukuki standartları karşılamadığını da öne sürebilirler.

BBC’nin kopyasını elde ettiği dosyada, savcılara göre, Tate kardeşlerin Bükreş’te yaşadıkları evin yakınındaki bir evde yaşayan kadınların ifadeleri de yer alıyor.

Kadınlar, zanlıların online pornografik içerikle elde ettiği geliri, bazı hesapları ve şifreleri yönettiğini öne sürüyor.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Tristan Tate

“Kadınları köleleştirmek”

Savcılar, OnlyFans sitesinden elde edilen paranın Tate kardeşler ile beraber suçlanan Romanyalı Georgiana Naghel tarafından yönetildiğini iddia ediyor.

Savcıların iddialarına göre Georgiana Naghel, OnlyFans sitesinden elde ettikleri paraları kadınlara toplamda ne kadar kazandıklarını söylemeden dağıtıyordu.

Zanlıların TikTok’tan kazanılan paranın ise çoğu zaman yarısını bazen de daha fazlasını elde ettiği iddia ediliyor.

Tanıklar, sözel ve fiziksel şiddet tehdidi altında, çok katı bir vardiya sistemi içinde, belirli bir içerik üretmeye zorlandıklarını öne sürüyor.

Dosyada Naghel’in yazdığı öne sürülen “dişlerini kırmak” ya da “sonu morgda bitmek” gibi tehditleri içeren yazılı mesajlara yer veriliyor.

Bir kadına fiziksel olarak saldırmakla suçlanan Naghel bu iddiayı reddediyor.

Savcılığın bir tanığına göre, kadınlara, yayınlara uzun süre ara verdikleri, canlı yayında ağladıkları ya da burunlarını sildikleri için cezalar kesilebiliyor.

Bu yüzden bir kadının dört bin euro borca girdiği iddia ediliyor.

Suçlanan iki kadını savunan bir avukat, söz konusu iddiaları sert bir şekilde reddettiklerini, iddiaların hiçbir kanıt ile desteklenmediğini ve mahkemenin masumiyetlerine karar vermesini beklediklerini söyledi.

Savcıların dosyası aynı zamanda 2020 yılında Tristan Tate’in attığı öne sürülen sesli mesajların deşifrelerini de içeriyor.

Bu mesajlarda Tristan Tate’in, kadınların PornHub ya da OnlyFans’daki hesaplarına erişimlerinin olmasını istemediği öne sürülüyor.

Bu mesajlar arasında şu cümleler yer alıyor:

“Şifrelere erişimlerinin olmasını istemiyorum, hiçbir şeylerinin olmasını istemiyorum.

“OnlyFans hesaplarının olduğunu onlara söylemek istemiyorum; bu paranın sadece sen ve ben tarafından kullanılmasını istiyorum; kahrolsunlar.

“Genel olarak bu kadınları kölem haline getireceğim. (…) Onları daha da uzun saatler, saatler, saatler boyunca çalıştıracağım. Bu kaltakları köle gibi çalıştıracağım. KÖLE istihdamı. Günde en az 10-12 saat.”

Tate kardeşler ve onlar için çalışan bazı kadınlar daha önce haklarındaki iddiaların kıskançlıktan kaynaklandığını öne sürmüştü.

Savcıların “kurban” olarak andığı iki kadın, gelirlerini kimseyle paylaşmadıklarını söyledi.

İki kadın da kamuoyu önünde bu erkeklerle sıkı kişisel ilişkileri olduğunu ve onları desteklediklerini aktardı.

Savcılar, çoğunlukla tanıkların ifadeleri ve farklı kişiler arasında paylaşılan mesajlar üzerinden kontrolcü davranışların ve katı kısıtlamaların olduğuna yönelik bir tablo çiziyor.

Buna göre eve yeni gelen kadınların izin almadan evi terk edemeyeceği ya da Tate kardeşlerin güvendiği bir isim eşliğinde dışarı çıkabildikleri iddia ediliyor.

İddialara göre kadınlar işe alındıktan sonra Georgiana Naghel ve Luana Radu adındaki iki kadın davalının gözetimine giriyordu.

Savcılar, Tristan Tate ve Naghel arasında olduğu öne sürülen işin nasıl yönetileceğine dair mesajlaşmalara dikkati çekiyor.

BBC’nin elde ettiği dosyadaki önemli mesaj deşifrelerinden birinde kurban olduğu öne sürülen bir kadının, Andrew Tate’e geçen yıl, “OnlyFans ve TikTok’taki kız işini kendisinin yönetip yönetmediğine dair bir mesaj attığı” yer alıyor.

Andrew’un ise, “O kişiler Tristan ve G. Ben onları yönetiyorum” yanıtını verdiği iddia ediliyor.

Tate kardeşlere bu iddiaları sorduk. Bir sözcü paylaştığı açıklamasında haklarındaki bu ciddi iddiaları şiddetli bir şekilde reddettiklerini söyledi.

Sözcü, herhangi bir detay vermeden ya da belirli bir suçlama yöneltmeden BBC’yi, “masum olduklarına dair onca kanıt olmasına rağmen” tarafsız olmamakla suçladı.

Kaynak, EPA

“İçmeden yapamıyorum”

Savcılara göre Andrew Tate ve kurban olduğu iddia edilen bir kişi arasında birkaç hafta boyunca paylaşılan ve deşifre edilen mesajlarda Tate’in aşk, evlilik gibi kavramlar ile emir, tehdit, tecavüz iması, “kaltak” ya da “fahişe” gibi hakaretlerin karışık bir şekilde yer aldığı iddia ediliyor.

Dosyaya göre kurban olarak anılan kadın Tate’ten, bu sözleri kullanmamasını istiyor.

Dosyaya göre aynı kadın, grup seks talebiyle gelen Andrew Tate’e, “Kızlarla sevişmeyeceğim. Bunu yapmayacağım. Bebeğim, bunun için içmem gerek. İçmeden yapamam” şeklinde yanıt verdiğini öne sürüyor.

Tate’in ise cevabında, “Sıkıcı olma. (…) Senin bana boyun eğdiğini görmek istiyorum. (…) Çeneni kapa kaltak ve sana dediğimi yap” dediği iddia ediliyor.

Dosyada sadece taciz iddiaları yer almıyor.

Özet dosya, Tate’in kadınlara yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen şiddetin tanıklıklarına da yer veriyor.

Tecavüz kurbanı olduğu iddia edilen bir kadına göre Tate ayakkabılarını çıkarmadan soyunmasını istedi, ardından “kadının yüzüne tokat attı”.

Kadın, bu talepleri reddetmediğini, çünkü Tate’in seks sırasında kafasını tutarak kendisini hamile bırakıp eve kilitlemekle tehdit ettiğini iddia ediyor.

Savcıların dosyasına göre kurban olduğu iddia edilen kadın, “(Andrew Tate’in) her şeyi yapma kapasitesi olduğu için ağlıyor ve korkuyordu.”

Dosyaya giren birçok olay, iki kişinin yer aldığı ortamlarda yaşandı. Bu nedenle savcılar, tanıklıkların yanında, davalının geçmişteki davranışları üzerinden de bir resim ortaya koyuyor.

BBC’ye konuşan insan kaçakçılığı davalarında uzman Silvia Tabusca, savcıların davalarını kanıtlamak için, Tate ve diğerlerinin kurbanlarla kurdukları ilişkilerin, yönlendirme amacı taşıdığını göstermesi gerekecek.

Tabusca’ya göre kadınlar rıza göstermiş olsa bile insan kaçakçılığı gerçekleşmiş olabilir.

Andrew Tate, bu yılın başında BBC’ye verdiği röportajda “hiç kimseye hiçbir şekilde zarar vermediğini” söyleyerek kadınları manipüle ettiğini veya sömürdüğünü reddetti; hakkındaki davanın da “tamamen ve bütünüyle uydurma” olduğunu öne sürdü.

Aynı zamanda tekrar tekrar medyanın sözlerini bağlamından kopararak gerçekliği yansıtmayacak şekilde bir araya getirdiğini iddia etti.

Nadir arabalar, mücevherat ve emlak

Dosya aynı zamanda Andrew Tate’in online bir banka hesabına aktardığı öne sürülen para transferlerine de yer veriyor; 4 milyon sterlinlik bu transferlerin "Rev Only Fans" başlığı altında gerçekleştiği iddia ediliyor. BBC, bu paranın kaynağına dair detayları görmedi.

Savcılar raporunda Tate kardeşlerin “yasal işlerden para kazanmadığını” iddia ediyor, buna rağmen 2018 yılı itibarıyla 3 milyon sterlin değerinde “çok sayıda emlak” ile “15 çok nadir ve pahalı araba” edindiklerini belirterek mücevherata ek olarak 400 bin dolar değerinde kripto paralarının olduğunu öne sürüyor.

Savcılara göre Tate kardeşler, online gruplarına üyelik aidatlarından ayda 5 milyon dolar kazanıyor.

Romanya’da görülecek bu dava bütün dünyanın dikkatini çekiyor.

Ülkenin organize suç kurumu bu yılın başında yayımladığı açıklamada reşit olmayanlara yönelik insan kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarının halen araştırıldığını belirtti.

Şimdiye kadar herhangi bir zanlının ismi zikredilmedi.

Davanın sonlanması yıllar sürebilir.

Savcılar, Andrew Tate'in kadınları bulma, kontrol etme ve sömürme konusundaki videoların kanıtlara uyduğunu öne sürüyor.

Ancak Tate’in destekçileri, disiplinini ve mali başarısını övüyor.

Davanın online tarafı, şimdiden dünyayı davalılar ve davacılar olarak ikiye ayırdı.

Ancak Bükreş’te görülecek yasal süreçte Tate’in gerçek hayattaki davranışları yargılanacak.