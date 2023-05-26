Ankara JİTEM Davası’nda aralarında Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in de olduğu tüm sanıklar beraat etti

Kaynak, Twitter/@erenbaskin Fotoğraf altı yazısı, Mecit Baskın’ın oğlu Eren Baskın

bir saat önce

Ankara JİTEM Davası’nda aralarında Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in de olduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Ankara ve çevre kentlerde 1993-1996 yılları arasında Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın da aralarında olduğu 19 kişinin ölümüyle ilgili açılan "JİTEM" (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) davasının 7’nci duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dosyada 19 sanık bulunuyor: Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski özel harekat polisleri Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Enver Ulu, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman.

Sanık avukatları iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini belirterek sanıkların beraatlerini talep etti. Mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.

19 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma 2011 yılında başlamış, 19 Aralık 2013'te dava açılmış ve bu dava 2019 yılında sonuçlandırılmıştı.

İstinaf mahkemesi 5 Nisan 2021'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkındaki beraat kararını bozması üzerine dava yeniden görülmüştü.

Sanıklar "cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçlarından yargılanıyordu.

Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın oğlu Eren Baskın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara 1. Ağır C. M görülen ve katledilenler arasında Babam Mecit Baskın’ın da bulunduğu ‘Faili meçhul cinayetler’ davasında tüm delillere rağmen sanık Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve özel harekat polisleri hakkında bu gün yine beraat kararı çıktı! Çok üzgünüm" diye yazdı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mehmet Ağar

Zaman aşımı nedeniyle Abdülmecit Baskın cinayetiyle ilgili iddianame 20 Eylül'de 2013'te düzenlenmiş ve aynı yıl 19 Aralık'ta iddianame genişletilmişti.

Yeni iddianameye Behçet Cantürk, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, Namık Erdoğan, Ömer Lutfi Topal, Medet Serhat, Metin Vural, Recep Kuzucu, Hacı Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Hikmet Babataş, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan cinayetleri de dahil edilmişti.

2019 yılında alınan beraat kararı 2021 yılında bozulmuş ancak yayımlanması Sedat Peker'in yayımladığı bir videonun ardından gelmişti.

Peker, Mehmet Ağar'a suçlamalar yöneltmiş, gazeteci Uğur Mumcu suikastinde Mehmet Ağar'ın rolü olduğunu öne sürerek "Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir" demişti.

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) nedir?

1987'de OHAL bölgesinin ortaya çıkışıyla birlikte kurulan JİTEM'in varlığı uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Kamu kuruluşları ve hükümetler, JİTEM adlı bir oluşumun olmadığını ifade etse de 2011 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada JİTEM'in "İçişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan ve Genelkurmay'dan görüş alınmadan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kendi inisiyatifiyle kurulmuş olduğu" sonucuna varılmıştı.