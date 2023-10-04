UEFA, Türkiye ve İtalya’nın EURO 2032 ortak adaylık başvurusunu değerlendiriyor, Euro 2028'in tek adayı Birleşik Krallık - İrlanda ortaklığı

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50 dakika önce

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye ve İtalya’nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2032) ev sahipliği başvurusunu değerlendirmeye aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda mevcut EURO 2028 adaylığından çekileceğini açıklamıştı.

UEFA, bu kararla birlikte TFF’nin EURO 2028 adaylığı için yarışmayacağını duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan TFF yetkilileri, UEFA mektubunun da kendilerine iletildiğini belirtti.

Böylece EURO 2028’nin ev sahipliği için yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti’nin ortak adaylık başvurusu kaldı.

EURO 2032 için ise yalnızca Türkiye-İtalya ortak başvurusu bulunuyor.

Her iki turnuvanın da ev sahipleri 10 Ekim Salı günü İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak UEFA toplantısında belli olacak.

Geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan Türkiye, daha önce herhangi bir büyük futbol turnuvası düzenlemedi.