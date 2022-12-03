Cinsel taciz olayları ve eşcinsel evlilik karşıtlığı nedeniyle Belçika’da kiliseden ayrılan Katoliklerin sayısı artıyor

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

15 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Belçika’da Katolik Kilisesi’nin eşcinsel evliliklere karşı tutumu ve cinsel taciz iddiları nedeniyle giderek daha fazla kişinin kiliseden ayrıldığı belirlendi.

Kilisenin yıllık raporuna göre, geçen yıl resmi vaftiz listesinden kendi isteğiyle ayrılanların sayısı, bir önceki yıla göre 4 kat arttı.

Belçika Katolik Kilisesi'ne göre, Vatikan'da bir tür "fetva kurulu" olan İnanç Doktrini Cemaati'nin, eşcinsel evlilikler konusunda Mart 2021'de açıkladığı görüş, kiliseden kopuşların artmasında etkili oldu.

Vatikan, eşcinselliğin "günah" olduğunu belirterek, hemcins evliliği konusunda mesafeli tutumunu yineledi.

HLN gazetesine göre, kilise içindeki cinsel taciz iddiaları da, Katolik topluluğunun bu yapıdan uzaklaşmasına neden oldu.

Belçika Kilisesi'nin yıllık raporuna göre, geçen yıl kilise içinde 86 cinsel istismar vakası bildirildi. Her 4 taciz vakasından üçü, 30 yıl ve daha eski bir süre önce meydana geldi. Kilise, 13 vakayı yargı gündemine taşıdı. 28 mağdura da maddi tazminat ödendi.

Bu yaşananlar, Katolik cemaati içinde kiliseden ayrılmaları teşvik etti. 2021 yılında 5 bin 217 kişi, kilisenin vaftiz listesinden gönüllü olarak ayrıldı. Bu, bir önceki yıla göre 4 katı bir artışa işaret ediyor.

Kilisede vaftiz olanların sayısı da, bir önceki yıla oranla azalırken, geçen yıl toplam vaftiz sayısı 36 bin 834 olarak gerçekleşti.

Kilisede yapılan düğün sayısında da, önceki yıllara oranla ciddi azalma kaydedildi.

Belçika toplumundaki laikleşme ve ibadete gidenlerin sayısının azalması nedeniyle geçen yıl 35 kilise, kapılarını kapatmak zorunda kaldı.