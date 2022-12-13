ABD'de yakıt fiyatlarının düşmesiyle, yıllık enflasyon % 7,1'e geriledi

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22 dakika önce

ABD’de, enerji, ikinci el araç, tıbbi bakım ve uçak biletlerinin fiyatlarının düşmesiyle, tüketici fiyatlarındaki hızlı artış yavaşladı.

ABD’de Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre Kasım ayına kadarki bir yıllık süreçte enflasyon oranı % 7,1 oldu. Ekim ayında yıllık enflasyon % 7,7 olmuştu.

Ancak genel manzara iyileşirken, barınma gibi bazı kalemlerde fiyatlar tırmanmaya devam etti.

ABD Merkez Bankası FED, ülkedeki enflasyonu kontrol altına alma mücadelesi veriyor.

FED bu yıl on yıllardan bu yanaki en hızlı faiz artırımını yaptı. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bankanın hamlelerinin ekonomiyi nasıl etkilediğini görmek için daha az agresif bir tutum takınacağını söylemişti.