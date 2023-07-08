MFÖ üyesi müzisyen Özkan Uğur hayatını kaybetti

Kaynak, Twitter

8 Temmuz 2023, 16:43 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi müzisyen Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti.

Uğur’un ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Koca, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Uğur, 2013 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Bu hastalığı atlatan Uğur, 2020 yılında tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Koreograf ve yönetmen olan eşi Aysun Aslan Haziran ayı sonunda yaptığı açıklamada 29 Mayıs’tan beri yoğun bakımnda olan Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili "çok güzel haberler almaya başladıklarını" ifade etmişti.

Uğur hakkında çıkan ölüm haberlerini o günlerde reddeden Aslan, "Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah" demişti.

Başta sanatçılar ve siyasiler olmak üzere çok sayıda kişi de Uğur'un ölümü sonrasında taziye mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olduğunu hatırlattığı Uğur için Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarında üzüntülerini dile getirdi.

Müzisyen Haluk Levent, "Çok güzel çok başarılı bir müzisyeni kaybettik" diye yazdı.

Özkan Uğur kimdir?

Kaynak, Instagram/aysunaslan Fotoğraf altı yazısı, Özkan Uğur, çocuğu Alişan Uğur ve eşi Aysun Aslan'la birlikte

Birçok sinema filmi ve televizyon dizilerinde de rol almış Özkan Uğur, MFÖ grubuyla geniş kitlelerce tanındı.

Grubun bas gitaristi olan Uğur, profesyonel müzik kariyerine de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile kurdukları Kaygısızlar grubuyla başladı.

Grubun dağılmasıyla birlikte Kurtalan Ekspres grubunun ilk kadrosunda yer alan sanatçı, grubun Barış Manço'nun askere gitmesiyle bir süreliğine dağılmasıyla Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu.

Ter, Erkin Koray'ın da dahil olmasıyla 1972 yılında "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini yayımladı.

Manço'nun askerden dönmesinin ardından Uğur da yeniden Kurtalan Ekspres'e katıldı.

O yıllarda Alanson ve Güner'le müzikal çalışmalarına devam eden Uğur, 1974 yılında Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı.

Ancak bu hikaye de çok uzun sürmedi. Daha sonra Ersen ve Dadaşlar grubundan ayrılan Taner Öngür yerine grubun basçısı oldu.

Ersen Dinleten ile Dadaşlar yolunu ayırmasına rağmen Dadaşlar'da kalmaya devam etti. Dadaşlar'ın Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla yaptığı çalışmaya da katıldı.

1976 yılında Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde yer aldı.

O yıl aynı zamanda Güner ve Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bu grubun da dağılmasıyla 1978 yılında Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu.

Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. oldu.

MFÖ süreci

Kaynak, Instagram/OzkanUgur Fotoğraf altı yazısı, Özkan Uğur'un mensubu olduğu MFÖ, Türk müzik tarihinin en uzun süredir devam eden grupları arasında yer aldı

80'lerden itibaren Alanson ve Güner'le olan çalışmalarına yoğunluk verdi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında Güner'le birlikte müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984 yılında ise üç eski arkadaş MFÖ olarak ilk albümlerini yayımladı.

"Ele Güne Karşı Yapayalnız" ile şöhreti yakalayan grup, 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile Eurovision'a katıldı.

Grubun basçısı olan Uğur, birçok şarkıda güçlü sesiyle geri vokalde de yer aldı.

Özellikle MFÖ konserlerinde hiçbir anlama gelmeyen seslerle gerçekleştirdiği performans büyük beğeni topladı.

Karışık Pizza filmi için ilk kez solo olarak mikrofonun başına geçen Uğur, "Maksat Muhabbet Olsun" şarkısını kaydetti.

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filmi için de "Olduramadım" şarkısını söyledi. Aynı filmde rol de aldı.

Kamera karşısındaydı

Kaynak, Instagram Fotoğraf altı yazısı, Özkan Uğur, Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı İkinci Bahar dizisinde de rol aldı.

Türk sinemasının önemli yapıtları arasında gösterilen Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol aldı.

1998-2001 yılları arasında atv'de yayımlanan İkinci Bahar dizisinde Zabıta Şecaattin rolüyle de izleyicinin karşısına çıktı.