Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz

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Yazan, Stelyo Berberakis

Unvan, Atina

bir saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra “Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Erdoğan ile çok samimi bir görüşme yaptığını söyleyen Miçotakis, Yunan gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Bu görüşmemizin en önemli yönü, her iki tarafın da niyetinin yakınlaşmadan yana olduğunu görmemiz oldu” dedi.

Miçotakis gazetecilere yaptığı açıklamada, Atina ile Ankara arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla gelecek aylarda bir yol haritası hazırlanmasına karar verildiğini ve bu konuda dışişleri bakanlarının görevlendirileceğini söyledi.

Miçotakis iki ülke arasındaki “ağır” olarak tanımladığı sorunların giderilmesini öngören siyasi diyaloğun başlatılması için dışişleri bakanlarının görevlendirilmesi, güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi ve enerji, ekonomi, turizm, ticaret, ulaşım ve iç güvenlik gibi alanlarda daha fazla işbirliği yapılmasının hedeflendiğinden söz etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı bu yıl içerisinde Selanik’te yapılacak

Liderlerin başkanlığındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nın bu yıl içerisinde Selanik’te yapılmasında görüş birliği sağlandığı da açıklandı.

Yunan ve Türk dışişleri bakanlarının sürece rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirildikleri kaydedildi.

6 Şubat depremlerinden sonra Türk-Yunan ilişkilerinde başlayan “olumlu iklimin aynen devam ettirilmesi konusunda Türkiye’nin gösterdiği iyi niyetin samimiyetine güveniyorum” şeklinde lonuşan Miçotakis, bir soru üzerine Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine de atıfta bulundu.

Miçotakis, “Türkiye’nin AB ile yakınlaşması hepimizin çıkarınadır. Bu yeniden yakınlaşma hem Türkiye’nin hem Yunanistan’ın hem de Kıbrıs’ın yararına olur. Türkiye’nin Avrupa kuralları çerçevesinde oyun kurması önemli” görüşünü dile getirdi ve “Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini engelleyen vetosunu kaldırmakla gösterdiği niyetin de samimi olduğuna inandığını” sözlerine ekledi.

Erdoğan ile yaklaşık bir saat süren görüşmesinde silahlanmayla ilgili konulara değinilmediğini söyleyen Miçotakis, “Her ülkenin kendi silahlanma programı vardır. Hiçbir taraf diğer tarafın savunmaya yönelik silahlanmasına karışamaz. Yeter ki NATO'ya ait silahlar NATO’ye üye olan ülkeler arasında kullanılmasın” şeklinde konuştu.

Miçotakis, ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satıp satmayacağı yolundaki bir soruyu da, “Bu bizim işimiz değil; ABD Kongresi ve ABD yönetiminin işidir” yanıtını verdi.

“Atina’nın, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın korunmasından başka bir talebi olmadığını” da söyleyen Miçotakis, “Türkiye ile ilişkilerimizin sürekli gerilimli olmasını arzu etmiyoruz. Aramızda ciddi görüş ayrılıkları olabilir, önemli olan krize gebe olan olayları anında tespit etmek ve başlangıç noktasında müdahale edebilmektir. Bu bağlamda bardağı yarı boş değil; yarı dolu görmeyi tercih ediyorum” ifadesini kullandı.

Bu arada Vilnius toplantıları çerçevesinde Türk ve Yunan Savunma Bakanları Yaşar Güler ile Nikos Dendias ve Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ile Yorgos Yerapetritis arasında da görüşmeler gerçekleşti.