İtalya, toplu tecavüzden mahkum edilen Robinho’nun iadesini istedi

26 dakika önce

Övgü Pınar - Roma

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İtalya, toplu tecavüzden suçlu bulunarak 9 yıl hapse mahkum edilen Brezilyalı eski futbolcu Robinho’nun iadesini talep etti.

38 yaşındaki eski futbolcu ve kendisi gibi Brezilyalı olan arkadaşı Ricardo Falco, 2013’te İtalya’nın Milano kentinde bir gece kulübünde bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanmış ve ilk olarak 2017’de suçlu bulunmuştu.

İtalya’da Yargıtay tarafından geçen Ocak ayında onaylanan kararla Robinho ve Falco 9’ar yıl hapse mahkum edilmişti.

Milano savcılığı, her ikisi de Brezilya’da bulunan Robinho ve Falco’nun İtalya’ya iade edilmesi talebiyle uluslararası yakalama emri çıkarmıştı. Dün de İtalya Adalet Bakanlığı’nın, iade talebini Brezilya makamlarına ilettiği açıklandı.

İtalya basınındaki haberlere göre Brezilya’nın iade talebine olumlu yanıt vermesi beklenmiyor. Brezilya anayasası, ülke vatandaşlarının yurtdışında işledikleri suçlar için başka ülkelere iadesine izin vermiyor.

Ancak İtalya’nın iade talebiyle uluslararası yakalama emri çıkarması sayesinde Robinho’nun Brezilya dışına çıkması halinde tutuklanması mümkün olabilecek.

M﻿ilan döneminde yaşandı

Robinho hakkındaki tecavüz davası, AC Milan takımında oynadığı döneme dayanıyor.

2010-2014’te Milan’da oynayan Robinho, Ocak 2013’te bir grup arkadaşıyla birlikte 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırı ve toplu tecavüzle suçlanmıştı. Tam adı Robson de Souza olan futbolcu ve arkadaşı Ricardo Falco 2017’de suçlu bulunurken diğer saldırganların kimliği belirlenememişti.

Robinho dava süresince suçsuz olduğunu, ilişkinin şikayetçi kadının rızasıyla gerçekleştiğini öne sürmüş ve karara itiraz etmişti. Ancak telefon mesajlaşmaları da dahil deliller sonucunda temyiz aşamasında da suçlu bulunmuş ve 9 yıllık hapis cezası geçen Ocak’ta kesinleşmişti.

Robinho, İtalya’da hakkında açılan dava süreci devam ederken 2018-2020 yılları arasında Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir kadrolarında yer almıştı.