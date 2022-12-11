Hakim Ziyech Dünya Kupası primini 'yoksullara bağışlayacak'

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17 dakika önce

Katar’daki Dünya Kupası’nın çarpıcı takımlarından Fas’ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, federasyon tarafından verilecek galibiyet primini almayacak.

Fas ve Hollanda medyasına göre Ziyech, milli takımdan elde edeceği geliri Fas’taki yoksul ailelere bağışlayacak.

Hollanda doğumlu oyuncu, 2015 yılından bu yana, Fas Milli Takımı’ndan hiç para almadı. Ziyech, hak ettiği primlerin hayır işlerinde kullanılmasını istiyor.

Turnuvanın favorilerinden Portekiz’i eleyerek Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olan Fas, turnuvanın en sürpriz ekiplerinden biri oldu.

Hırvatistan, Kanada ve Belçika’nın yer aldığı gruptan lider çıkan Fas, İspanya'yı penaltı atışları sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Cumartesi günü Portekiz engelini de aşarak tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Fas Milli Takımı oyuncularını yüklü bir prim bekliyor.

Ancak İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea’de oynayan Fas Milli Takımı’nın yıldızı Hakim Ziyech, bu primi kabul etmeyecek.

Hollanda doğumlu futbolcu, forma giydiği 2015 yılından bu yana futbol federasyonundan hiç para kabul etmedi.

Genellikle hayır işlerine harcanan bu gelir, Ziyech’in talebi üzerine bu yıl Fas'taki yoksul ailelere bağışlanacak.

Hollanda’nın kuzeyindeki Dronten kasabasında göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 29 yaşındaki Hakim Ziyech, doğduğu kasabanın takımında futbola başladı.

2007 yılında Hollanda 1. Ligi ((Eredivise) takımlarından Heerenveen altyapısına geçen Ziyech, 2012 yılında A takımına yükseldi.