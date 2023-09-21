Rupert Murdoch, Fox News başkanlığından istifa etti

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bir saat önce

Avustralyalı medya devi Rupert Murdoch, Fox News ve News Corp şirketlerinin başkanlığı görevinden istifa ettiğini ve oğlu Lachlan'ın her iki şirketin başına geçeceğini açıkladı.

Çalışanlarına gönderdiği bir duyuruda Murdoch, "farklı roller" üstlenmesi için "doğru zamanın geldiğini" söyledi.

Murdoch, her iki şirketin onursal başkanı olacağını belirtti.

Lachlan, resmi olarak Kasım ayında başkanlık görevine gelecek.

92 yaşındaki Murdoch, 1996 yılında Fox News'u kurdu.

Fox, günümüzde ABD'de en çok izlenen haber kanalı.

Murdoch, birkaç ay önce Fox News ile News Corp'u birleştirme planından vazgeçmişti.

Yaptığı duyuruda Murdoch şu ifadeleri kullandı:

"Şirketlerimiz benim olduğum gibi çok sağlıklı. Fırsatlarımız ticari zorluklarımızın çok ötesinde. Gelecek yıllar konusunda iyimser olmak için çok fazla nedenimiz var. Ben kesinlikle öyleyim ve olanlara katılmak için burada olmayı planlıyorum."

22 yaşında gazeteciliğe başlayan Murdoch, o dönemde Avustralya'nın Adelaide kentinde iki gazeteden kısmi hisse aldı.

Murdoch sonraki yıllarda dünyanın en güçlü medya patronlarından biri haline geldi ve ABD merkezli Wall Street Journal ile İngiliz The Sun gibi medya kuruluşlarını yönetti.

Yaptığı açıklamada Murdoch, "Mesleki hayatım boyunca her gün haberler ve fikirlerle meşgul oldum ve bu değişmeyecek" dedi.

Medya patronu, "Gazeteleri dağıtan şoförlere, ofislerdeki temizlikçilere, asistanlara ve kameraların veya bilgisayarların arkasındaki yetenekli operatörlere" teşekkür etti.

Lachlan Murdoch kim?

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Lachlan Murdoch - 2019

Her iki şirketin de başkanlığını devralan Rupert Murdoch'un en büyük oğlu Lachlan, babasının "70 yıllık olağanüstü kariyerini" övdü.

Lachlan yaptığı açıklamada, "Vizyonu, öncü ruhu, sarsılmaz kararlılığı ve kurduğu şirketlere ve etkilediği sayısız insana bıraktığı kalıcı miras için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Lachlan Murdoch daha önce Fox ve Nova Entertainment şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı.

Lachlan'ın, Fox'un bağımsız bir halka açık şirket haline gelmesine öncülük ettiği ve 21st Century Fox adlı Fox'un yan ürününe büyük ölçüde katkıda bulunduğu belirtiliyor.

1971 doğumlu Lachlan, Rupert'ın en büyük ikinci çocuğu.