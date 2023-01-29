Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 10’uncu kez şampiyon oldu

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35 dakika önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas ile karşılaşan Novak Djokovic, rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Sırp tenisçi, 10 kez final oynadığı turnuvada 10. şampiyonluğunu elde etti.

Melbourne’deki zaferiyle birlikte Djokovic, 22 grand slam şampiyonluğu ile "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu elinde bulunduran İspanyol Rafael Nadal'ı da yakaladı.

Maça hızlı başlayan Djokovic, Yunan rakibini ilk sette 6-3’le geçti.

Çekişmeye sahne olan son iki sette de 7-6’lık skorlar elde eden 35 yaşındaki tenisçi, 2 saat 56 dakika süren maçtan şampiyonluk kupasıyla ayrıldı.

Bu zaferle birlikte, dünya sıralamasında da yeniden bir numaraya yükseldi.

Sırp raket, zaferinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

2018 yılından bu yana Melbourne’de kaybetmeyen Djokovic, tek erkeklerdeki 28 maçlık rekor yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Tsitsipas 'le 2021 Fransa Açık finalinde de karşı karşıya gelen Djokovic o maçı da kazanmıştı.

Djokovic geçen sene Covid-19 aşısı olmaması nedeniyle turnuvaya alınmamış, hatta ülkeden sınır dışı edilmişti.