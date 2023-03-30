Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışına Putin gelebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ATV’de katıldığı televizyon programında, Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışına Rusya lideri Vladimir Putin’in katılabileceğini açıkladı.
Erdoğan, santralin açılışına dair, “Nisan'ın 27'sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek. Veya birlikte online sistemle bağlanacağız, Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız” dedi.
“Türkiye’nin enerji sıkıntısına düşmemesi için nükleer enerjinin önemli olduğunu” vurgulayan Erdoğan, Akkuyu’nun inşasının “başarılı bir şekilde” sürdüğünü söyledi.
Erdoğan, daha önce Akkuyu Nükleer Santrali’nin 27 Nisan’da açılacağını duyurmuştu.
Kremlin, Pazartesi günü Putin’in Türkiye’ye geleceğine dair haberleri yalanlamıştı.
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Cumartesi günü yapılan açıklamada ise Kremlin, Erdoğan ve Putin’in telefonda konuştuğunu, Akkuyu’nun inşası ve beraber sürdürülen enerji yatırımlarının konuşulduğunu aktarmıştı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.
ICC’nin Putin’e yönelttiği suçlamalar arasında, Ukrayna’daki bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya’ya götürülmesi var.
ICC’nin kararı, gideceği ülkenin Roma Statüsü’ne taraf olması durumunda Putin’in yurt dışı seyahatlerini zora sokabilir.
Türkiye, Roma Statüsü’ne taraf değil.