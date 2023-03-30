Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışına Putin gelebilir

Erdoğan, santralin açılışına dair, “Nisan'ın 27'sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek. Veya birlikte online sistemle bağlanacağız, Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız” dedi.