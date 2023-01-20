'Wagner videosu' Sırbistan'da tartışma yarattı, Cumhurbaşkanı Vucic Rus paralı asker grubuna tepki gösterdi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Belgrad'ın merkezindeki bir duvarda Wagner'in kuru kafa amblemi görülebiliyor.

20 Ocak 2023, 13:00 +03 Güncelleme 21 dakika önce

Rusya'da yayımlanan bir haberde, Sırp "gönüllülerin" Ukrayna'da Rus birliklerinin yanında savaşmak için eğitim aldığı iddia edildi.

Sırpça videoda gönüllülere çağrı yaptığı görülen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigozhin, bu hafta başında örgütünün Sırbistan'daki varlığı iddialarını yalanlamıştı.

Başkent Belgrad'da bazı avukatlar ve savaş karşıtı gruplar dün Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Alexander Botsan-Kharchenko ve Sırbistan Güvenlik ve Bilgi Dairesi Başkanı Aleksandar Vulin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kharchenko ve Vurin'in, Wagner için bazı Sırpları askere aldığı öne sürüldü.

Reuters haber ajansına göre avukatlar tarafından açıklamada, "Vulin'in Wagner Grubu'nun Sırbistan'daki faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğine dair emir, direktif ve yönergeler verdiğine dair makul şüphelerimiz var" denildi.

Ayrıca Rus büyükelçinin dokunulmazlığı nedeniyle mahkum edilemeyeceği bu nedenle Sırbistan'ı terk etmesinin istenmesi gerektiği belirtildi.

Wagner grubu, asker alımını teşvik için Sırpça videolar hazırlamıştı.

Geçen hafta Belgrad'da şehir merkezindeki bir duvarın üzerinde Wagner'in kuru kafa amblemi vardı.

Amblemin altında, daha önce az sayıda kişinin katıldığı Rusya yanlısı mitingler düzenleyen aşırı sağcı örgüt Halk Devriyeleri'nin imzası vardı.

Sırbistan yasalarına göre Sırpların ülke toprakları dışında savaşmaları yasak.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den Wagner'e tepki

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de, Wagner Grubu'na tepki gösterdi:

"Wagner, kurallarımıza aykırı olduğunu bildiğin halde neden Sırbistan'dakilere çağrı yapıyorsun?" diyen Vucic, grubun Sırbistan'da faaliyet gösterdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Son yıllarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile onlarca görüşme yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı, bu hafta Bloomberg'e verdiği röportajda, Putin ile "aylardır görüşmediğini" söyledi. Başından beri Rusya'yı desteklemediklerini belirten Vucic, “Bizim için Kırım Ukrayna'dır, Donbas Ukrayna'dır ve öyle kalacaktır."

Vucic, "Tek yolumuz var, o da Avrupa Birliği" diye konuştu.

Sırbistan Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapmış, birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu da 2021'de üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

Ancak Sırbistan'ın Rusya'yla da yakın ilişkileri var.

İki ülkenin nüfusunun çoğu Ortodoks Hristiyan ve Sırbistan, Rus gazına bağımlı.