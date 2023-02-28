Kahramanmaraş: Bir yıkımın anatomisi

bir saat önce

Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen kentler arasında yer alıyor.

Kentte büyük bir depremin yaşanma ihtimali kamu otoriteleri tarafından biliniyordu.

Öyle ki kentte 2019’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bir deprem tatbikatı gerçekleştirilmiş, 2020’de de Türkiye’deki ilk afet risk azaltma planı olan Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmıştı.

Bilim insanları, siyasetçiler ve meslek odası temsilcileri, son yıllarda, olası bir depreme karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarılarını artırmıştı.

Ancak 6 Şubat günü ortaya çıkan yıkım manzarası, yapı stoğuyla ilgili yapılması gerekenlerin yapılmadığını gösterdi.

Peki Kahramanmaraş’ın bazı bölümleri neden ve nasıl yıkıldı? Neden bazı binalarsa bu yıkımın arasında hiçbir şey olmadan ayakta kaldı?

BBC Türkçe ekibi, depremden hemen sonra gittiği Kahramanmaraş’ta görüşmeler, çekimler yaparak ve de kamu otoriteleri, üniversiteler ile meslek odaları tarafından hazırlanan raporları inceleyerek kentteki yıkımı detaylı bir şekilde araştırdı.

Haber-video: Mahmut Hamsici - Ege Tatlıcı

Grafikler: Osman Kaytazoğlu

Seslendirme: Emre Temel

Drone görüntüleri: Reuters, DHA, Arif Aslan