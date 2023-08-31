Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor

Kaynak, Getty Images

31 Ağustos 2023, 13:51 +03 Güncelleme 37 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında kura çekimi bugün TSİ 19.00’da yapılacak.

Galatasaray, Monaco’da yapılacak kura çekimine dördüncü torbadan katılıyor.

Kuraların ardından 32 takım 8 grupta dörderli halde yarışacak. Gruplarda her torbadan birer takım olacak.

Kura çekiminde yer alacak takımlar torbalarına göre şöyle:

Birinci torba: Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Barcelona (İspanya), Napoli (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica (Portekiztekiz), Feyenoord (Hollanda)

İkinci torba: Real Madrid (İspanya), Manchester United (İngiltere), Inter (İtalya), Borussia Dortmund (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Leipzig (Almanya), Porto (Portekİz), Arsenal (İngiltere)

Üçüncü torba: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Salzburg (Avusturya), Milan (İtalya), Braga (Portekiz), PSV Eindhoven (Hollanda), Lazio (İtalya), Kızılyıldız (Sırbistan), Kopenhag (Danimarka)

Dördüncü torba: Young Boys (İsviçre), Real Sociedad (İspanya), Galatasaray (Türkiye), Celtic (İskoçya), Newcastle United (İngiltere), Union Berlin (Almanya), Royal Antwerp (Belçika), Lens (Fransa)

Final Londra'da

Grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayacak ve 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Aynı ülkeden takımlar aynı grupta yarışamayacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayacak takımlar bir üst tura yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon kupayı Manchester City kaldırdı. Bu sezonki final ise 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray 17. kez gruplarda yer alacak

Kaynak, Getty Images

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek takım konumunda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında 17. kez yer alacak.

Galatasaray, gruplara kalmadan önce ikinci turda Litvanya temsilcisi Zalgris’i, üçüncü turda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı, play-off turunda ise Norveç temsilcisi Molde’yi eledi.