Japonya'nın en büyük menajerlik şirketindeki cinsel taciz skandalı hakkında neler biliniyor?

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Yazan, Ilgın Yorulmaz

Unvan, Tokyo



19 dakika önce

Japonya’nın eğlence sektörüne damgasını vuran yetenek avcısı Johnny Kitagawa’nın ünlü yapmak vaadiyle ağına düşürdüğü erkek çocuklara ve gençlere yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Pek çok J-Pop şarkıcısını ve özellikle boy band’leri temsil eden Johnny & Associates adlı menajerlik şirketinin şu anki başkanı ve aynı zamanda Kitagawa’nın yeğeni olan Julie Fujişima uzun süre Kitagawa’nın suçsuz olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak aylardır neredeyse her gün bir başka mağdurun sessizliğini bozup konuşması ve ardından uluslararası medyanın son dönemdeki ısrarlı takibi karşısında Fujişima önceki gün dayısı ile ilgili iddiaların tümünü kabul edip istifa etmek zorunda kaldı. Şirket kurbanlara tazminat ödemeyi de kabul etti.

Ne olmuştu?

En etkili olduğu zamanlarda Johnny Kitagawa’nın himayesine aldığı ve en küçüğü 9 yaşında olan erkek çocukları bir yurtta beraber kalıyorlar, şarkı ve dans provaları yapıyorlar ve pop idolü olarak yetiştiriliyorlardı.

2019 yılında 87 yaşında ölen Johnny Kitagawa ile ilgili iddialar Japon eğlence camiasında yıllardır açık bir sır olarak biliniyor.

Ancak Nisan ayında Kauan Okamoto adlı bir şarkıcı uğradığı cinsel tacizi anlatıncaya dek kurbanlardan hiçbiri ortaya çıkıp konuşamamıştı. 2012-2016 arasında Johnny & Associates’ın yetiştirdiği erkek çocuklardan olan ve 15 yaşında sahnede arka plan dansçısı olarak yer alan Okamoto’nun anlattıkları Japonya’da deprem etkisi yaptı.

Japon ulusal kanalı NHK’in bildirdiğine göre Okamoto’nun da içinde bulunduğu Johnny's Juniors adıyla bilinen yüzlerce genç ve çocuk dansçı ve şarkıcı Kitagawa’nın evinde veya şirketin eğitim merkezinde defalarca cinsel tacize uğradılar.

Giderek artan iddialar karşısında en sonunda harekete geçmek zorunda kalan menajerlik şirketi Mayıs ayında bağımsız bir kuruldan konuyu araştırmalarını istedi. 1950’lerden 2010’ların ortalarına kadar Kitagawa ile çalışan toplam 41 eski Johnny’s Junior üyesi ile konuşan kurul yayınladığı raporda Kitagawa’yı suçlu buldu.

Tacize bunca yıl göz yumulmasının nedeni olarak ise Kitagawa’nın ve başta Kitagawa’nın ablası ve şirketin kurucu ortağı Mary olmak üzere aile üyelerinin, şirketlerinin elinde bulundurduğu inanılmaz güç nedeniyle kimseye hesap vermek zorunda hissetmemeleri gösterildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2019'da Kitagawa'nın ölümünü haberleştiren gazete kupürleri

Skandal nasıl ortaya çıktı?

Japon haftalık gazetesi Shukan Bunshun ilk defa 1999 yılında Johnny Kitagawa ile ilgili ortaya atılan cinsel istismar iddialarını araştırmış ve yazmıştı. Ancak Kitagawa o zaman tüm iddiaları reddetmiş, üzerine gazeteye dava açmış ve hatta davayı kazanıp gazeteyi 60.000 dolar tazminat ödemek zorunda bırakmıştı.

İngiliz araştırmacı gazeteciler Mobeen Azhar ve Megumi Inman tarafından hazırlanan ve bu yıl Mart ayında yayınlanan “Avcı: J-pop’unun Gizli Skandalı” adlı BBC belgeseli J-pop idollerinin yaşadığı bunaltıcı hayata, hemen her medya etkinliğine stüdyo konuğu, dansçı veya şarkıcı sağlayan Kitagawa’nın Japon medyası ve televizyonu üzerindeki orantısız gücüne ve bunun karşılığında medyanın apaçık görünen gerçekleri görmezden gelmesinin bu gençler için yıkıcı sonuçlarına dikkat çekiyordu.

Menajerlik şirketi sürekli olarak iddiaları reddetse de olay uluslararası kamuoyunda da tartışılmaya başlanmış ve son olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları delegasyonu da olaya dahil olmuş ve Ağustos ayında mağdurlarla görüşmek için Tokyo ve Osaka’yı ziyaret etmişlerdi.

Neden önemli

Japonya’da genç pop sanatçıları idol olarak kabul görüyor ve binlerce fan’e sahipler. Henüz hayatın baharında olan deneyimsiz gençler ve aileleri Japonlar’ın tabu konular karşısında susma veya söz konusu olan cinsel taciz gibi ağır bir suç olsa da bunu özel hayatın bir parçası sayma kültürünün kurbanı oluyorlar.

Skandalın ortaya çıkmasından ve iddiaların kabul edilmesinden sonra NHK’e konuşan fan’lerden birisi suçluların cezalandırılması için hiç bir zaman geç olmadığını ve bu suça göz yumanların cezalarını çekmesi gerektiğini söylüyor.