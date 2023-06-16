DEVA, Gelecek ve Saadet partileri Meclis’te grup kurmak için anlaştı: Hangi formüller tartışılıyor?

Kaynak, Getty Images

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



16 Haziran 2023, 14:29 +03 Güncelleme bir saat önce

Genel seçime Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden giren ve toplam 35 milletvekili çıkaran Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma konusunda anlaştıklarını açıkladı. İlkesel olarak grup ve siyasi işbirliği konularında uzlaşan 3 partinin Meclis’te hangi çatı parti altında temsil edileceği yetkili kurullarda değerlendirildikten sonra netleştirilecek.

3 partinin liderinin yaptıkları toplantıda, grubun yeni bir partinin çatısı altında temsil edilmesi seçeneği öne çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir araya gelerek, Meclis’te grup kurma konusunu görüştü.

3 lider görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından ve yazılı açıklamalarla gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.

Yapılan açıklamalarda, “TBMM çalışmalarında ortak grup oluşturma başta olmak üzere siyasal işbirliği modelleri konusunda istişarelerde bulunulduğu” ifade edildi.

Karamollaoğlu, görüşülen konuların partilerin yetkili kurullarında değerlendirileceğini ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını da duyurdu.

Grup çatısı için yeni parti formülü

3 lider, grup kurma konusunda ilke anlaşmasına varmasına karşın, hangi parti çatısı altında grubun kurulacağı konusunda partilerin önerileri farklı oldu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Saadet Partisi kendi çatısını önerirken, DEVA Partisi buna mesafeli yaklaştı.

Bunun üzerine Meclis grubunun, her siyasi parti tarafından “dönüşümlü” olarak temsil edilmesi seçeneği de önerildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise daha önce de dile getirilen “çatı için yeni parti” önerisini gündeme getirdi.

Bunun üzerine liderler, başta “grup için yeni parti” çatısı olmak üzere masaya getirilen formülleri partilerinin yetkili kurullarına götürme kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, “grup için yeni parti” formülü öne çıktı. Ancak nihai kararın yetkili kurullarda değerlendirildikten verilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmelerin önümüzdeki hafta da devam edeceği belirtilirken, kulislerde “uzlaşmaya yakın olunduğu” görüşü hakim.

Meclis grubunun avantajı ne?

CHP listelerinden; DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti ise 3 vekil çıkarmıştı.

Meclis’te 20 milletvekili olan siyasi partiler grup kurabiliyor.

Uzlaşma sağlanırsa, 3 parti Meclis’te 6. grup olarak 35 milletvekiliyle temsil edilecek.