Rusya, Avrupa’ya gaz akışını neden kesiyor, Kuzey Akım 1 boru hattı niçin önemli?

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23 dakika önce

Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattının bir türbinini kapatarak Avrupa’ya gönderdiği gaz oranını azaltıyor.

Haberin duyulmasının ardından uluslararası piyasalarda gaz fiyatları yükseldi, gelecekte gaz arzında sıkıntı yaşanacağı endişeleri arttı.

Rus hükümeti gazı "siyasi bir silah olarak kullanmakla" suçlanıyor.

Kuzey Akım 1 boru hattı nedir, hattan ne kadar gaz sağlanıyor?

Kuzey Akım 1, Rusya’nın St. Petersburg kenti yakınlarından başlayıp Almanya’nın kuzeydoğusuna kadar uzanan, Baltık Denizi’nin altında 1200 kilometre uzunluğa sahip bir boru hattı.

Yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçti ve Rusya’dan Almanya’ya günde azami 170 milyon metreküp gaz taşıyor.

Boru hattının sahibi ve işletmecisi olan Kuzey Akım AG’nin çoğunluk hissedarı ise Rus enerji şirketi Gazprom.

Almanya, gazın yüzde 55’ini Rusya’dan ithal ediyor ve bu gazın büyük bölümü de Kuzey Akım 1 üzerinden geliyor.

Almanya Kuzey Akım 2 adını taşıyacak paralel bir boru hattının daha inşasına onay vermişti ancak Ukrayna savaşı nedeniyle bu konuda ilerleme sağlanamadı.

Rusya gaz akışını nasıl kesti, bu Avrupa’yı nasıl etkiliyor?

Gazprom, Mayıs ayında Yamal Gaz Boru Hattı'nı kapattı. Bu, Belarus ile Polonya arasında bulunan, Almanya ile diğer Avrupa ülkelerine gaz taşıyan bir hattı.

Ardından Haziran ayında Gazprom, Kuzey Akım 1 üzerinden yapılan gaz tedarikini yüzde 75 oranında azalttı.

Taşınan gaz miktarı günde 170 milyon metreküpten günde 40 milyon metreküpe düştü.

Gazprom, Temmuz başında da bakım işlerini gerekçe göstererek Kuzey Akım 1 boru hattını 10 gün süreyle kapattı.

Şimdi boru hattının yeniden açılmasından kısa süre sonra, Gazprom gaz arzını azami kapasitesinin yüzde 20’sine düşüreceğini açıkladı.

Haber üzerine Avrupa’da gaz fiyatları bir gün içerisinde yüzde 10 oranında arttı.

Doğal gaz fiyatları şu anda geçen yıla kıyasla yüzde 450 daha yüksek bir seyir izliyor.

Crystol Energy’den Carole Nakhle, “Şu an piyasalar o kadar gergin ki arzda yaşanacak herhangi bir sıkıntı doğal gaz fiyatlarını daha da tırmandıracaktır,” diyor ve ekliyor:

“Bu Avrupa ekonomilerinde yavaşlamaya neden olabilir ve resesyona giden yolu hızlandırabilir.”

AB, doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararı aldı 26 Temmuz 2022

Avrupa doğal gaz arzının kesilmesine nasıl tepki veriyor?

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Gazprom, Kuzey Akım 1’deki türbinlerden birini bakım işleri nedeniyle kapatmak zorunda olduğunu söylüyor, ancak Avrupa’da buna inanan pek yok.

Alman hükümeti, Gazprom’un arzını sınırlandırmasını haklı gösterecek herhangi bir teknik gerekçe olmadığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) 0yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson da Moskova’nın adımını “siyasi güdümlü” bir hareket olarak yorumladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy “Rusya’nın birleşik Avrupa’ya açıkça gaz savaşı açtığını” öne sürdü.

Londra merkezli Energy Institute düşünce kuruluşundan Kate Dourian, “Rusya giderek daha çok silah kuşanıyor. Hala enerji alanında bir süpergüç olduğunu ve Avrupa’nın koyduğu yaptırımlara karşı misillemede bulunabileceğini göstermeye çalışıyor” diyor.

Avrupa ne yapabilir?

Almanya, Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana Norveç ve Hollanda üzerinden alternatif doğal gaz rotaları oluşturmaya çalışıyor.

Ayrıca Katar ve ABD’den sıvı gaz ithal edebilmek için limanlarına koymak üzere beş yüzer terminal de satın alıyor.

Ancak bu Almanya’nın sahilinden kalan kesimlerine yeni boru hatlarının inşa edilmesini gerektiriyor ki bunun da aylar alabileceği belirtiliyor.

Crystol Energy’den Carole Nakhle, “Almanya gibi Rus doğal gazına bu derece bağımlı olduktan sonra hızla arz kaynağınızı değiştirmeniz kolay değil” diyor.

İtalya ve İspanya da Cezayir’den daha çok gaz ithal etmeye çalışıyor.

Almanya ayrıca kömür kullanımını arttırıyor ve çevresel etkileri bir kenara koyarak kapatmayı planladığı termik santrallerin ömürlerini uzatma yoluna gidiyor.

Kate Dourian, “Her koyun kendi bacağından asılır dönemi bu. Herkes enerji kıtlığı karşısında çözümler geliştirmek için kendi adımlarını atıyor, kendi anlaşmalarını yapıyor” diyor.

Avrupa gaza olan ihtiyacını nasıl azaltıyor?

AB, üye ülkelerin gaz kullanımını yüzde 15 oranında azaltmalarını öngören bir anlaşmaya vardı.

Avrupa’da birçok kişi de kendi önlemlerini alma yoluna gidiyor.

Nakhle, “Almanya’da insanlar evlerine güneş panelleri kurduruyor, odun sobaları satın alıyor. Herkes doğal gaz tüketimlerini düşürmek için adım atıyor,” diyor ve ekliyor: