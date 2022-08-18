Çin, Rusya'ya ortak tatbikat için asker gönderecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Geçtiğimiz günlerde Moskova yakınlarındaki Alabino'da düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları 2022'de, tank kullanan Çin takımı.

34 dakika önce

Çin Savunma Bakanlığı, ortak askeri tatbikat için Rusya'ya asker göndereceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın geçen ay duyurduğu yıllık "Vostok" tatbikatına katılımının ikili işbirliği anlaşmasının parçası olduğu belirtildi.

Rusya ve Çin bu yıl ikinci kez ortak tatbikat düzenleyecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs ayındaki Asya turu sırasında, Çin ve Rusya bombardıman uçakları Japonya ve Güney Kore yakınlarında 13 saat süren bir tatbikat yapmıştı.

Rusya ve Çin'in geçen yılki ortak tatbikatına ise 10 binden fazla asker katılmıştı.

Pekin yönetimi, tatbikatların, "stratejik işbirliği seviyesini artırma" ve "çeşitli güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneklerini güçlendirme" amacı taşıdığını vurguladı.

Ağustos ayı sonunda başlayacak ve üç hafta sürecek ortak tatbikat ise Rusya-Çin ilişkilerinin daha da geliştiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı dönemde yapılan tatbikata Hindistan, Belarus, Moğolistan ve Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu başka ülkelerin de katılması planlanıyor.

Çin ve Hindistan, Batı tarafından, yaptırımlara ve Ukrayna'ya silah satışına karşı çıktıkları gerekçesiyle eleştiriliyor.

Pekin yönetimi tatbikatın "mevcut uluslararası ve bölgesel durumla ilgisi olmadığını" vurguluyor.