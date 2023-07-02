İsveç'te Kuran yakma eylemi: İran, Stockholm'e yeni büyükelçi göndermeyi reddetti
İran hükümeti, bir eylemcinin başkent Stockholm’deki bir caminin dışında kuran yakmasının ardından, İsveç’e yeni büyükelçi göndermeyi reddetti.
Irak doğumlu bir mülteci, Kurban Bayramı’nın birinci gününde caminin dışında kuran yakmıştı.
İsveç polisi eylemciye, etnik ve ulusal bir gruba karşı ajitasyon suçlaması getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdullahian İsveç hükümetini, gösteriye izin vermekle suçladı.
İsveç’te Kuran yakma eylemleri geçtiğimiz aylarda gösterilere neden olmuştu. Polis, son dönemde benzer eylem başvurularını reddetti, ancak mahkemeler ifade özgürlüğü adına eylemlere izin verilmesi gerektiğine hükmetti.
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Amirabdullahian, yeni bir büyükelçi tayin edilecek olmasına karşın, Tahran’ın bu büyükelçiyi İsveç’e göndermeyeceğini söyledi.
İranlı Bakan Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Büyükelçinin gönderilmesi süreci İsveç hükümetinin Kuran-ı Kerim’in kirletilmesine izin vermesi üzerine durduruldu” dedi.
Irak Dışişleri Bakanlığı ise, Kuran yakan eylemcinin sınır dışı edilmesini istedi ve hala Irak vatandaşlığı olduğu için, Bağdat’ta yargılanması gerektiğini söyledi.
Olayın ardından binlerce gösterici Şii din adamı Muktada el Sadr’ın çağrısı üzerine İsveç Büyükelçiliğini bastı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da büyükelçilik baskınını kınarken, İsveç’in artık kimliği üzerine düşünmesi gerektiğinin söyledi.
Başbakan, “Tabii ki dış ülkelerdeki İsveç büyükelçiliklerine kanunsuz girilmesi kabul edilemez. Aynı zamanda, bizim de İsveç’te bir sorgulama yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir güvenlik sorunu ve başka insanlara hakaret etmek için bir neden yok” dedi.
Olayın ardından, Fas, Kuveyt, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçilerini geri çağırdı.
Olay, İsveç’in Nato’ya girişinde söz sahibi olan Türkiye’de de öfke yarattı.