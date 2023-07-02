İsveç'te Kuran yakma eylemi: İran, Stockholm'e yeni büyükelçi göndermeyi reddetti

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Amirabdullahian, yeni bir büyükelçi tayin edilecek olmasına karşın, Tahran’ın bu büyükelçiyi İsveç’e göndermeyeceğini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı ise, Kuran yakan eylemcinin sınır dışı edilmesini istedi ve hala Irak vatandaşlığı olduğu için, Bağdat’ta yargılanması gerektiğini söyledi.

Başbakan, “Tabii ki dış ülkelerdeki İsveç büyükelçiliklerine kanunsuz girilmesi kabul edilemez. Aynı zamanda, bizim de İsveç’te bir sorgulama yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir güvenlik sorunu ve başka insanlara hakaret etmek için bir neden yok” dedi.