i﻿Phone'un Çin'deki fabrikasında çalışan işçiler, karantinadan 'firar etti'

10 dakika önce

Apple için iPhone telefonlarını üreten Foxconn adlı şirketin tesisinde, Çin'in geri kalanında uygulandığı gibi katı Covid kuralları yürürlükte.

Ç﻿in Devlet Başkanı Şi Cinping'in "sıfır-Covid" politikasındaki ısrarı ve uygulanan katı tedbirler, bir süredir Çin halkı ve iş dünyası için hayatı zorlaştırdığı yönünden eleştiriliyordu.