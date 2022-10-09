İ﻿ran'da protestocular canlı yayın sırasında devlet televizyonunu hack'ledi

26 dakika önce

İran'ın devlet televizyon kanalı, canlı yayımlanan haber bülteni sırasında protestocular tarafından hack'lendi.

C﻿umartesi günü yerel saatle 21.00'da başlayan haber bülteni sırasında, meydana gelen olayda, yarıda kesilen canlı yayının yerine ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in posteri ve kendisini hedef alan bir göstergeyle birlikte alevler gözüküyor. Ekranınaltında da Amni ve protestolar sırasında hayatını kaybeden üç İranlı kadının fotoğrafları yer alıyor.

Saniyeler sonra ise devlet televizyonu stüdyodaki yayına devam etti.

Kendisine "Ali'nin Adaleti" adını veren bir grubun düzenlediği hack'lenme olayı, Mahsa Amini'nin ölümünün ardından düzenlenen protestoların bir devamı niteliğinde.

2﻿2 yaşındaki Amini'nin 16 Eylül'de polis gözetiminde hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolar ülke geneline yayılmıştı.

T﻿elevizyon yayını hack'lendiğinde ekrana gelen görüntüde "bize katılın ve sesinizi duyurun" ve "pençelerinizden gençliğimizin kanı damlıyor" yazıları da çıktı.

Ali Hamaney'in doğrudan hedef alındığı bu tarz protestolar İran'da çok nadir görülüyor. Ancak Amini'nin ölümü ardından protestoların yayılması ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonrası, Hamaney'e de doğrudan öfkenin yöneltildiği görülüyor. Özellikle gençler bu konuda daha "cesur" görünüyor.

C﻿umartesi günü düzenlenen protesto gösterileri sırasında Sanandaj'da protestoculara destek için aracından kornasına basan bir adamın vurulduğu belirtiliyor. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldıktan sonra devlet haber ajansı IRNA, arabasındaki bu kişinin "prostestoculara karşı olan biri tarafından vurulduğunu" duyurdu.

B﻿ir kadının da vuulmuş halde, kanlar içinde yerde yatarken görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra öldüğü haberi duyuruldu.

A﻿ilesi ve protestocular, "kurallara uygun giyinmedği" gerekçesiyle gözaltına alınan Amini'nin işkence gördüğü için öldüğünü söylüyor. Ancak cuma günü İran Adli Tıp kurumu, Amini'nin "beyninde yaşanan oksijen eksikliği sebebiyle çoklu organ yetmezliğinden" öldüğünü söyledi; başındaki yaraların ölümüyle ilgili olmadığını savundu.

İnsan hakları örgütleri 17 Eylül'de başlayan protestolarda bugüne kadar 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Ü﻿niversite ve liselerin de katıldığı eylemlerde son olarak, Tahran'daki büyük pazar da dahil olmak üzere bazı şehirlerde dükkan sahipleri dükkanlarını kapattı.

T﻿ahran'daki pazar yerinde bazı protestocular, polisin müdahalesini engellemek için yangın çıkardı ve güvenlik güçlerinin bölgeden uzaklaşmasına yol açtı.

İki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Olayların ardından İran devlet medyası, iki güvenlik görevlisinin "protestocular tarafından öldüğünü" haberleştirdi.

Basiç Haber'e göre Basiç paramiliter güçlerden bir kişi; "protestocular tarafından silahla vurularak öldürüldü."