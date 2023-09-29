İsveç Başbakanı artan çete şiddetiyle mücadele için ordudan yardım istedi

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Çete bağlantılı bir kişinin komşusu olduğu belirtilen 25 yaşındaki bir kadın, meydana gelen patlama sonucu öldü.

23 dakika önce

İsveç Başbakanı, ülkedeki çete cinayetlerindeki artışı önlemek için Genelkurmay Başkanını toplantıya çağırdı.

Başbakan ve Genelkurmay Başkanı toplantıda, Emniyet Genel Müdürü ile birlikte ordunun çetelerle mücadelede oynayabileceği rolü ele alacak.

Toplantıya, 12 saat içinde başkent Stockholm’de iki kişinin öldürülmesi ve başkentin kuzeyinde 25 yaşındaki bir kadının evindeki patlamada ölmesi sonucu karar verildi.

Başbakan Ulf Kristersson, televizyondan yaptığı açıklamada “Çeteleri avlayacağız ve onları yeneceğiz” dedi.

Genelkurmay Başkanı Michael Byden da İsveç gazetesi Dagens Nyhete’e, polisin çetelere karşı mücadelesine yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Ordunun çetelerle mücadeleye nasıl dahil olacağı net değil, ancak daha önceki görüşmelerde, askerlerin belirli asayiş görevlerini polisin elinden alması ve böylece polisin suçla mücadeleye odaklanabilmesi ele alınmıştı.

Karşıtlarıysa, gündeme getirilen önlemlerin yüzeysel olduğunu ve şiddetin temel nedenleri yerine, semptomlarını ele aldığını söylüyor.

Son bir ay içinde çete şiddeti sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Dagens Nyheter gazetesine göre bu Aralık 2019’dan bu yana en büyük sayı.

İsveç medyasına göre çete şiddetindeki artışın nedeni Foxtrot çetesi arasındaki iç çatışmalar ve şebekenin iki rakip gruba bölünmesi.

Başbakan Kristersson, ülkede daha önce hiç böyle şey görülmediğini ve “başka bir Avrupa ülkesinde böyle bir durumun yaşanmadığını” söyledi.

Stockholm’ün 80 kilometre kuzeyindeki Fullero’da gece saatlerinde meydana gelen patlamada, organize suçla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin komşusu olduğu düşünülen bir kadın öldü.

Başbakan kurbanın “tamamen normal bir akşamda uykuya daldığını ve hiç uyanamadığını” belirtti.

Birkaç saat önce de, başkentin hemen güneyindeki Jordbro’da 20’li yaşlarındaki bir erkek öldürüldü.

Başkentte, insanlarla dolu bir spor merkezi yakınlarında da 18 yaşındaki bir erkek silahlı saldırı sonucu öldü.

Geçen yıl İsveç’teki silahlı saldırılarda, kayıtlara geçen en büyük sayı olan 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl da durumun ya aynı ya da daha kötü olması bekleniyor.

2021’de yayımlanan resmi bir rapora göre, İsveç’te her bir milyonda dört kişi silahlı saldırılara ölüyor. Bu oran Avrupa genelindeyse, milyonda 1,6 kişi.