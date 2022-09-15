O﻿utdoor giyim devi Patagonia'nın milyarder sahibi şirketi çevreci vakıflara devretti

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

Doğa yürüyüşü ürünleri ile isim yapan Patagonia markasının kurucusu, milyarlarca dolar değerindeki şirketi çevreci vakıflara devretti.

83 yaşındaki Yvon Chouinard, yeni sahiplik yapısı ile şirket için kullanılmayan tüm kârın, iklim değişikliği ile mücadeleye aktarılacağını söyledi.

Patagonia’nın internet sitesinde kararla ilgili bir yazı yayımlayan Chouinard, ‘Dünya artık bizim tek hissedarımız’ mesajını verdi.

Aynı açıklamada, şirketi satıp parayı bağışlamayı da düşündüğünü ancak satın alacak kişinin şirketin değerlerini koruyacağından emin olamadığını vurguladı.

Chouinard, halka açılmanın da bir yol olduğunu ancak hissedarların kâr baskının felaket olacağını savundu.

Açıklanan karara göre şirket iki vakfa devrediliyor.

Şirketin, oy hakkı olmayan yüzde 98’lik hissesi, iklim değişikliği ile mücadele için çalışan Holdfast Collective isimli vakfa aktarılıyor.

Aile tarafından yeni kurulan Patagonia Purpose Trust’a ise oy hakkı olan yüzde 2’lik hisse devrediliyor.

B﻿u ikinci vakıf şirketin ilkelerini korumak amaçlı kuruldu.

Patagonia kâr odaklı bir şirket olmaya devam edecek ama New York Times’ın aktardığına göre bu yeni yapıda aile artık şirketin sahibi değil.

Times’ın aktardığına göre, aile artık şirketten gelir elde etmeyecek hatta bu yüklü bağış nedeniyle vergi yükümlülüğü ile karşılaşabilir.

'H﻿içbir zaman işadamı olmak istemedim'

Kaynak, Patagonia

Patagonia markası 10 ülkede outdoor tarzı giyim ürünleri satıyor

1973 yılında kurulan markanın ürün yelpazesinde bugün çok çeşitli ürünler yer alıyor.

Geçen sene şirket 1.5 milyar dolar kâr açıkladı. Chouinard’ın kişisel serveti ise 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.