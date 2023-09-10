Gabon'da darbe: BBC'ye konuşan geçici başbakan iki yıl içinde seçim yapılması gerektiğini söyledi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ülkenin geçici başbakanı Raymond Ndong Sima

12 dakika önce

Geçen hafta darbeyle yönetime el konulan Gabon’da yeni başbakan Raymond Ndong Sima, ülkesinin gelecek iki yıl içerisinde yeni bir seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo’yu deviren askeri cunta özgür ve adil seçimin yapılacağı yönünde bir vaatte bulundu ancak bunun için herhangi bir takvim belirlemedi.

BBC’nin Newshour programına konuşan Sima, “Yayımladığım bir belgede seçimlerin iki yıl içerisinde yapılması gerektiğini söyledim” dedi.

Sima, seçim takviminin gelecek günler içerisinde karara bağlanacağını ifade etti.

Sima, Perşembe günü geçici başbakan olarak göreve getirildi. Bongo’ya karşı yapılan darbeye öncülük eden General Brice Oligui Nguema da Gabon’un geçici cumhurbaşkanı oldu.

Babasının 40 yıldan fazla Gabon'u yönettiği Bongo, 2009'dan bu yana iktidardaydı. Aile, Gabon'un eski sömürge gücü olan Fransa ile güçlü bağlara sahipti.

Eski bir Fransız sömürgesi olan Gabon, Afrika’daki önemli petrol üreticisi ülkelerinden biri.

Darbe, Fransa dahil olmak üzere Afrika ve Batı ülkeleri tarafından kınandı.

Sivil halk, Nguema’nın Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesini coşkuyla karşıladı.

Ancak pek çok kişi, Nguema yönetiminin geçmişten farklı olup olmayacağı konusunda soru işaretlerine sahip. Nguema, kariyerinin büyük bir kısmı boyunca Bongo'nun yakın çevresindeydi.

Darbeden bu yana nelerin değiştiğini sorduğumuz Sima, "Değişen şey, askeri gücün halka şiddet uygulamayı reddetmiş olması. Demokratik yönetime sahip olacak kurumları inceleyeceğimize dair bir söz verdik” cevabını verdi.

Sima, Gabon'un önceki rejimden uzaklaşması için zamana ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

"Bir ailenin 50 yılı aşkın süredir yönettiği siyasi etkiyi bir günde sonlandıramazsınız. Dolaylı ya da doğrudan etkileri var bunun.”

Bongo hükümetlerinde görev yapmış yeni başbakan, daha sonra iki seçimde Bongo’ya karşı aday olmuştu.

Bongo'nun yolsuzluk iddialarıyla yargılanması çağrıları yapıldı. Ancak Sima, Bongo’ya karşı hukuki bir dava açmayı reddetti ve “Şu anda bir dava açmanın uygulanabilir olacağını düşünmüyorum” dedi.

Fransa, Bongo ailesi hakkında yedi yıl boyunca bir soruşturma yürüttü. Bu soruşturma 2017 yılında düşürüldü. Soruşturma kapsamında ailenin birçok mülk ve dokuz lüks araç dahil varlıkları ortaya çıktı. Aile yolsuzlukla ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti.