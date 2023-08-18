Hollanda medyası Fenerbahçe-Twente eşleşmesine nasıl bakıyor?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eski Twente futbolcularından Tadiç

23 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi elemelerinde Hollanda Süper Ligi (Eredivisie) takımlarından FC Twente ile eşleşmesi, ülkenin doğusundaki Enschede kentinde heyecanla karşılandı.

Çünkü eski oyuncuları Dusan Tadiç ve Jayden Oosterwolde, yıllar sonra yeniden De Grolsch Veste Stadyumu’nda, Twente seyircisinin karşısına çıkacak.

Gruplara kalma mücadelesinde Twente’nin çekebileceği en zorlu rakiplerden birisi Fenerbahçe’ydi.

Bu nedenle deplasmanda NK Mariboru’u 3 - 0 yenen Fenerbahçe’nin FC Twente ile eşleşmesi, Hollanda medyasında geniş yer buldu.

Hollanda medyası haberi, “Twente Türkiye’nin süper gücü Fenerbahçe ile eşleşti” ve “Twente Türkiye’nin en iyi kulübü Fenerbahçe’ye karşı mücadele edecek” gibi başlıklarla duyurdu.

Hollanda medyasına göre, Twente’nin Fenerbahçe karşısında işi zor. Kırmızı-beyazlılar İstanbul’da, Letonya’da Riga karşısında olduğu gibi rahat oynayamayacak.

Bu nedenle Fenerbahçe, Twente’nin 11 yıl sonra Avrupa kupalarında boy gösterebilmesinin önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor.

Hollanda Ligi’nin (Eredivisie) en önemli takımlarından Ajax’ın kaptanı Dusan Tadiç’in transferi nedeniyle Fenerbahçe, Hollanda futbol kamuoyunun yakından izlediği bir kulüp.

Feyenoord’un Eredivisie’de geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sebastian Szymanski’yi de kadrosuna katması, Hollanda’da Fenerbahçe’ye olan ilgiyi arttırdı.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf’a göre, Twente - Fenerbahçe eşleşmesi, “lezzet ustaları” Tadiç ve Szymanski’yi yeniden izlemek anlamına geliyor.

Dikkat çekenler sadece bu iki futbolcu değil elbette. Medyaya göre Twente’nin eski oyuncusu Jayden Oosterwolde ile Arnhem doğumlu Ferdi Kadıoğlu da, Hollandalı futbolseverler için bu maçı anlamlı kılıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Jayden Oosterwolde

Sırp oyuncu Tusan Tadiç, 2012 - 2014 yılları arasında Twente forması giydi. Fenerbahçe’nin Hollandalı defans oyuncusu Oosterwolde de 2020 - 2022 arasında 40 resmi maçta Twente forması giydi ve 1 gol attı.

Hollanda medyası, özellikle Fenerbahçe’nin bu yıl yaptığı önemli transferlere dikkati çekiyor.

Edin Dzeko, Fred, Tadiç ve Szymanski ile kadrosunu güçlendiren sarı - lacivertli takımın, transfer hamlesine vurgu yapılıyor.

AD gazetesi, “Fenerbahçe: Tadiç, Fred, Dzeko ve Jayden Oosterwolde. Türk süper gücü bu transfer sezonunda yaklaşık 50 milyon euro harcadı” yorumuna yer veriyor.

Twente kulübünün toplam değeri ise, yaklaşık 40 milyon euro.

De Telegraaf’ın yorumunda, “Bir zamanlar Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Robin van Persie'nin ortalığı kasıp kavurduğu Fener'in diğer büyük oyuncuları ise Belçikalı milli forvet Michy Batshuayi, Bosna-Hersekli forvet Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu” deniyor.

Twente, Hollanda’nın doğusunda yer alan yaklaşık 160 bin nüfuslu Enschede kentinin takımı.

Temmuz 1965’te kurulan kırmızı - beyazlı takım, 1983-84 ve 2018-19 sezonları hariç hep Eredivisie’de oynadı.

Twente, 2009 - 2010 sezonunda tarihinde ilk kez Hollanda Ligi Şampiyonu oldu.

Maçlarını 24 bin kişilik De Groosch Veste stadyumunda oynayan Twente, genç bir kadroya ve ateşli bir taraftar grubuna sahip.

İsveç’in IK Hammarby takımıyla oynanan UEFA Konferans Ligi ilk eleme turunda çıkan olaylar nedeniyle Twente kulübü yaklaşık 300 bin euro zarara uğradı.

UEFA, P Locası olarak bilinen fanatik taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle Twente’ye 62 bin euro para ve seyircisiz oynama yasağı getirdi.

Twente, geçen Eredivisie’yi 9. sırada bitiren RKC Waalwijik’ın teknik direktörü Joseph Oosting’i transfer etti.

Geçen sezon Hollanda Ligi’ni 4. sırada tamamlayan ve Eredivisie’nin en az gol yiyen Twente’nin 4 önemli oyuncusu Ramiz Zerrouki, Vaclav Cerny, Virgil Misidjan ve Julio Pleguezuelo ayrıldı.

Kırmızı - beyazlı takım bu sezon Ajax altyapısında yetişen ve Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar’ı renklilerine bağladı.

Youri Regeer ve Younes Taha da kulübün diğer yeni transferleri.

Hollanda medyasına göre teknik direktör Joseph Osting, yaş ortalaması oldukça genç ve Avrupa deneyimi olmayan bir ekiple, Fenerbahçe karşısında tur şansı arayacak.