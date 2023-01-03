Eda Taşpınar hakkında camide çektirdiği fotoğraf nedeniyle soruşturma başlatıldı
Geçtiğimiz günlerde camide çektirdiği fotoğrafla gündeme gelen Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşpınar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.
Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde çektirdiği fotoğrafı, "Mutlu yıllar sevgililerim" yazarak sosyal medyada paylaşmıştı.
Taşpınar, fotoğrafı gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra kaldırmıştı.
Instragram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Taşpınar henüz soruşturmayla ilgili bir açıklama yapmadı.