Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başladı
Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ilk gemi yola çıktı. Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi 26 bin ton mısır taşıyor. Gemi, İstanbul'daki denetim sonrası Lübnan'a gidecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan’ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa’dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos’ta İstanbul’da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul’da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir" denildi.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Ukrayna limanlarında bulunan milyonlarca ton tahılın sevkiyatı engellenmişti.
Ukrayna'da bloke durumdaki tahılın çıkarılması için yapılan görüşmeler sonucu, 22 Temmuz'da İstanbul'da tahıl sevkiyatı için anlaşmalar imzalanmıştı.
İmza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılmıştı.
Tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasından saatler sonra Rusya'nın Odessa'yı vurması, sürecin başlamasını geciktirmişti.
Rusya, saldırının sevkiyatı etkileyecek altyapıyı hedef almadığını açıklamıştı.
Varılan anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan yetkililerin görev alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'da açıldı.