Mısır'da kilisede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti

Kaynak, Reuters

14 Ağustos 2022, 16:02 +03 Güncelleme 42 dakika önce

Mısır’da yetkililer Gize şehrindeki bir kilisede meydana gelen yangında en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, yangının çıktığı Kıpti Ebu Sifin Kilisesi’ndeki ayine yaklaşık 5 bin kişinin katıldığını söyledi.

Yangının binanın giriş kapısında izdihama neden olduğunu belirten kaynaklar, ölenlerin arasında çok sayıda çocuk olduğunu söyledi. Olayda onlarca kişi de yaralandı.

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangının kesin nedeni belli değil.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Güvenlik güçleri de yangının ardından olay yerine gitti.

Kilisede ayine katılanlardan olan Yasir Münir, Reuters'e yaptığı açıklamada, yangını ve yaşanan izdihamı şöyle anlattı:

“İnsanlar üçüncü ve dördüncü katta toplanıyordu. Ancak ikinci kattan duman çıktığını gördük. İnsanlar merdivenlere doğru koştu ve birbirlerinin üzerine düşmeye başladı."

Ardından bir patlama duyduklarını belirten Münir, “Yangın pencereden dışarı çıkıyordu” dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de başsağlığı mesajı yayımladı.

Savcılık, yangının çıkış nedeninin araştırılması için olay yerine ekip gönderildiğini söyledi.

Gize şehri Nil Nehri’nin batısında yer alıyor.