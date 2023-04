Künefe: Hatay eski kokusunu arıyor

Künefeye benzeyen tatlılar Orta Doğu'nun her yerinde olsa da, Hatay'a özgü taze mozzarellaya benzeyen peyniriyle yapılan künefe, belirgin bir şekilde Türk tatlısıdır.

Geleneksel olarak Ramazan ayında yenen bu tatlı artık yılın her zamanı bulunabiliyor; Hatay'da bir zamanlar 30'dan fazla künefeci olması bu tatlının ne kadar popüler olduğunun göstergesi.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nden doçent Dr. A. Asa Eger ve Florida Eyalet Üniversitesi'nden doçent Andrea U. De Giorgi, 2021'de yayımlanan "Antakya: Bir Tarih" adlı kitaplarında, kentin tarihinde büyük hasara ve can kaybına yol açan yaklaşık 10 deprem olduğunu belirterek, kentin dayanıklılığını "Antakya'ya özgü bir şey" olarak niteliyordu.

Eger ve De Giorgi, "Yine de şehir her dönem ayakta kalmayı başardı" diyor ve şöyle devam ediyor:

Mutfağa dönmek ve ilk künefe tepsisini ocağa sürmek, depremden sonra kendini yeniden "iyi" hissettiği ilk an olmuş Engin Dinç için. "Tadına baktım ve olanlardan sonra yediğim ilk künefe buydu" diye hatırlıyor: "Oh be dedim, yaşıyorum işte."