Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı, ara verilen program erken bitirildi

Kaynak, Kanal 7 ve Ülke TV Yayını Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

26 Nisan 2023, 01:00 +03 Güncelleme 48 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken rahatsızlandı. Birden kesilen yayın, yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra "Cumhurbaşkanı Seçim Özel" adlı program bitirildi.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Kanal 7 ve Ülke TV’nin ortak canlı yayının saat 22.00’de başlayacağı açıklanmıştı. Ancak yayın 23.30’da başladı.

Erdoğan, muhalefet, "Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor. Cezaevindeki teröristler şu an 14 Mayıs'ı bekliyor" diyerek eleştirdi.

23.40 sıralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Erdoğan'a "seçimi kazanırsa yeni kabinede mevcut bakanlardan kimsenin olup olmayacağını" ve "kampanya paketlerindeki somut taahhütlerini" sordu.

Erdoğan'dan yanıt gelmezken, kamera Hasan Öztürk üzerinde sabitlendi.

Öztürk reklama gidilmesini isterken, ekrana "Eyvah eyvah" sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

Kamera önünde yaklaşık 15 saniye süren sessizlik sırasında Hasan Öztürk, bir ara hızla yerinden kalkmak istedi ancak tekrar koltuğuna oturdu.

Program, verilen aradan yaklaşık 20 dakika sonra, 00.07 sıralarında tekrar başladı.

Yorgun olduğu gözlenen Erdoğan rahatsızlanmasıyla ilgili olarak, “Dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı, midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki 'Artık söz verdik, gideceğiz'. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi.

Erdoğan daha sonra "Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımdan da aflarını özellikle rica ediyorum. Yarın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışı var...Ülkemiz için çok çok önemli bir adım olacak...Yarın inşallah birlikte olmak üzere" diye konuştu ve program erken bitirildi.

Muhalefet liderlerinden Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Muhalefet liderleri arka arkaya Twitter hesaplarından Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.