İngiltere Savunma Bakanlığı: Kremlin'in Wagner'i finanse etmeme ihtimali var

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bir saat önce

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus yetkililerin Wagner paralı asker grubuna finansmanı durdurma olasılığının gerçekçi bir şekilde var olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük basın bülteninde, Kremlin’in Haziran ayındaki başarısız isyanının ardından Wagner’in sahibi Yevgeny Prigozhin'in diğer işlerine karşı da harekete geçtiği ifade edildi.

Bültende, “Eğer Rus devleti artık Wagner Grubu'na ödeme yapmayacak olursa, ikinci en olası finansör Belaruslu yetkililer olur” ifadelerine yer verildi ve bunun Belarus’un finansal kaynaklarına bir yük getireceğini ekledi.

Bakanlık ayrıca Wagner Grubu'nun personel maaşı giderlerini azaltmak ve yeniden yapılandırmak için adım attığını belirtti.

Haziran sonunda, birkaç bin Wagner savaşçısı, Rusya’nın askeri lider kadrosuna karşı kısa süren bir isyan girişiminde bulunmuştu.

Prigozhin, Temmuz sonunda Afrika ve Belarus’taki faaliyetlerine devam edeceklerini ancak şu anda saflarına yeni savaşçılar katmadıklarını söylemişti.

Wagner patronu başka bir ayrıntı vermezken, Wagner’in Afrika’nın birçok noktasında faal olduğu biliniyor. Wagner Belarus’ta da ülkenin ordusunu eğitiyor.

24 Haziran’daki başarısız isyan girişiminden sonra Rusya lideri Vladimir Putin, isyanda yer almayan Wagner savaşçılarını, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamaya davet etmişti.

Ukrayna: Rus bombardımanında yedi sivil öldü

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Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanı, Herson'un güney bölgesinde Rus bombardımanında yedi sivilin öldüğünü söyledi.

Ihor Klymenko, Shyroka Balka köyüne yapılan bir saldırıda biri bebek dört kişilik bir ailenin ve bunun haricinde de bir kişinin öldüğünü belirtti. Klymenko, Stanislav köyünde ise iki erkeğin öldüğünü söyledi.