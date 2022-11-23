Düzce’de 6 büyüklüğünde deprem: Biri ağır 50 yaralı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, D﻿epremin ardından çok sayıda kişi geceyi ve sabahı dışarda geçirdi

23 Kasım 2022, 13:30 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Bu sabah Düzce’de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu 61 kişi yaralandı.

TSİ 04:08’de gerçekleşen deprem İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Balıkesir’de de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) TSİ 12.50’de yayınladığı açıklamada, Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından, en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 127 artçı deprem meydana geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 8 kişi, Sakarya’da 9 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere, toplam 61 kişi yaralandı.

Y﻿aralılardan 27'sinin tedavisi sürüyor, birininse durumu ağır.

AFAD'ın 5,9 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6,0 olarak revize etmişti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Çok şiddetli hissettik. Şu anda insanlar evlerinin dışında" dedi ve ekledi:

“Biz deprem kuşağında bir şehiriz. Düzce'de depremle ilgili 30 yıla yakın bir zaman geçti. Konutlarımız %80 oranında yenidir.”

Kaynak, dha Fotoğraf altı yazısı, Düzce Adliyesi'ndeki hasar

Düzce'de deprem sonrası bazı ev ve iş yerlerinin duvarları yıkıldı.

Düzce Adliyesi'nde de hasar meydana geldi.

Deprem sırasında adliye binasından kopan beton parçaları binanın etrafına döküldü.

Binanın girişi molozlarla kaplandı.

Kandilli Rasathanesi, Düzce'de meydana gelen deprem hakkında yazılı açıklama yaptı ve bir basın bülteni yayımladı.