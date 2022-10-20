'TSK kimyasal silah kullandı' iddialarına kim, nasıl tepki verdi?

Kaynak, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Fotoğraf altı yazısı, Milli Savunma Bakanlığı

20 Ekim 2022, 14:49 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla "PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" belirterek, "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır" dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır" diyerek tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı da iddialar için "Tamamen asılsız ve gerçek dışıdır" açıklaması yaptı.

PKK’ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak'ta Şubat 2021'de Gare’den başlayarak Zap, Avaşin ve Metina bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda “uluslararası düzeyde yasaklanmış bombalar ve zehirli gazlar üreten kimyasal silahlar” kullandığını iddia etti. Açıklamada, TSK’nın 2021 yılı boyunca 367 kez “yasaklı bomba” ve “kimyasal silah” kullandığı; saldırılarda 46 PKK'lının öldüğü öne sürüldü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı katıldığı bir programda, Fırat Haber Ajansı'nın öldürülen PKK'lıların son dakikalarını gösteren görüntülerini incelediğini ve sinir sistemini hedef alan kimyasal gaz kullanıldığını düşündüğünü söyledi. Fincancı, bağımsız heyetlerin inceleme yapması çağrısında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dün yaptığı açıklamada, iddialara dayanak olan görüntülerin doğru olup olmadığıyla ilgili olarak Meclis'e bir soru önergesi vereceğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da dün Meclis'te yaptığı konuşmada "Kimyasal silah kullanımı iddialarının bir an önce araştırılması, varsa sorumlularının ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bu gelişmeler sonrası dün akşam Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, durumun tespiti için için bağımsız ve uluslararası bir heyetin inceleme yapmasını istedi.

A﻿KP Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak iftira şebekesinin parçası

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, "alçak bir iftira şebekesinin parçası" olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar" açıklaması yaptı.

Kalın, "Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

M﻿SB: İddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır

Milli Savunma Bakanlığı da iddialara basın açıklamasıyla yanıt verdi.