Kanada’daki bıçaklı saldırıların şüphelisi yakalandı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Myles Sanderson

8 Eylül 2022, 01:35 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Kanada’da 10 kişinin ölümüne, 18 kişinin de yaralanmasına yol açan bıçaklı saldırıların şüphelisi yakalandı.

Kanada polisi Sanderson’ın Çarşamba günü yerel saatle 15:30’da (TSİ Perşembe 00:30) Saskatchewan eyaletinin Rosthern kenti yakınlarında yakalandığını açıkladı.

Z﻿anlıya cinayet, cinayete teşebbüs ve haneye tecavüz suçlamaları yöneltildi.

S﻿aldırıda yaralananların 10'u hala hastanede ve bunların üçü de yoğun bakımda tutuluyor.

Myles Sanderson’ın yakalanması için üç eyalette operasyonlar düzenlenmişti.

Şüphelinin yakalanmasından hemen önce bölgedeki Wakaw kentinde yaşayanlara “Elinde bıçakla araba kullanan bir zanlı tespit edildi, derhal güvenli bir yere saklanın” mesajı iletilmişti.

Daha önce cezaevinde bulunan Sanderson’ın, şiddet geçmişine rağmen neden şartlı salıverildiği de ülkede tartışma yarattı.

3﻿2 yaşındaki Myles Sanderson, şartlı salıverilme belgelerine göre 59 ayrı suçtan hüküm giymiş.

D﻿ört yıllık hapis cezasını çekerken Şubat ayında ise şartlı salıverilmiş.

Gözaltına alınan şüphelinin kardeşi Damien Sanderson’ın da Pazar günkü saldırılarda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Kanada polisi Pazartesi günü Damien’ın cesedini bulmuştu.

Damien’ın Myles tarafından öldürülmüş olma ihtimali de inceleniyor.

Saldırılar en az 13 ayrı mekanda gerçekleşmişti.

Bu, Kanada tarihindeki en fazla kişinin ölümüne yol açan saldırılardan biri olmuştu.

C﻿BC News'e konuşan zanlıların annesi, saldırılardan etkilenen herkesten özür diledi.