İran sutopu takımı oyuncuları milli marşı söylemedi

9 Kasım 2022, 14:45 +03 Güncelleme 8 dakika önce

İran milli sutopu takımının oyuncuları, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Asya Şampiyonası’ndaki ilk maçı öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmedi.

Sosyal medyada bu görüntüler, İranlı sporcuların ülkede sekiz haftadır devam eden hükümet karşıtı protestolara desteği olarak yansıtıldı.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda İranlı sporcular ve teknik ekibin Hindistan maçı öncesi çalınan marşa eşlik etmediği görülüyor.

Bir Twitter kullanıcısı bu görüntüleri “İran milli sutopu takımının en radikal eylemlerinden biri. Sporcuların İran halkına destek verdiğini biliyoruz ve bunu takdir ediyoruz” dedi.

Geçen hafta da Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen bir turnuvada İran plaj voleybolu takımının oyuncuları milli marş çalınırken sessiz kalmıştı.

İran takımı oyuncuları Brezilya’yı yenip şampiyon olmalarına karşın sevinç gösterisinde bulunmamış ve kutlama yapmamıştı.

Said adlı bir oyuncu ise sayı yaptıktan sonra, elleriyle saçını keser gibi yapmıştı.

İran’da Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki bir Kürt kadının başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisince gözaltına alınmasından üç gün sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar sekizinci haftasına girdi.

Amini’nin hayatını kaybetmesinden sonra İran ve başka ülkelerde pek çok kadın, saçlarını kestiği ya da başörtülerini yaktığı videolar paylaşmıştı.

İran İnsan Hakları Örgütü’ne göre, şimdiye kadar 137 kentte 877 protesto eylemi düzenlendi.