H﻿arvey Weinstein Los Angeles'taki taciz ve tecavüz suçlamalarından yargılanıyor

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36 dakika önce

Harvey Weinstein Los Angeles’ta, 11 ek taciz suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak.

70 yaşındaki film prodüktörü, New York’ta aralarında tecavüzün de bulunduğu cinsel saldırılardan aldığı 23 yıllık hapis cezasını yatıyor.

Son suçlamalarda Beverly Hills ve Los Angeles’taki otellerde 2004 – 2013 arasındaki cinsel saldırı ve tecavüz iddiaları söz konusu. Weinstein ise suçlamaları reddediyor.

İki ay sürmesi beklenen davada bugün jüri üyelerinin seçimi yapılacak.

Oscar ödüllü Shakespeare in Love ve Pulp Fiction filmlerinin prodüktörü, cinsel birlikteliklerinin rızaya bağlı olduğunu söylüyor ve avukatı gazetecilere yaptığı açıklamada ülkenin Batı Yakası’ndaki iddiaların “uzun yıllar öncesine dayandığını” ve “hiçbir adli tıp kanıtıyla” ya da “güvenilir tanıklarla” desteklenemediğini savundu.

Weinstein suçlu bulunması halinde 140 yıl daha ceza alabilir.

Harvey Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi yıldızlar Weinstein’ı cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı.

New York Film Festivali bu hafta, 2017’deki Weinstein’a yönelik gazete soruşturmasını konu alan She Said filmiyle açılacak.