Harvey Weinstein Los Angeles'taki taciz ve tecavüz suçlamalarından yargılanıyor

36 dakika önce

70 yaşındaki film prodüktörü, New York’ta aralarında tecavüzün de bulunduğu cinsel saldırılardan aldığı 23 yıllık hapis cezasını yatıyor.

Oscar ödüllü Shakespeare in Love ve Pulp Fiction filmlerinin prodüktörü, cinsel birlikteliklerinin rızaya bağlı olduğunu söylüyor ve avukatı gazetecilere yaptığı açıklamada ülkenin Batı Yakası’ndaki iddiaların “uzun yıllar öncesine dayandığını” ve “hiçbir adli tıp kanıtıyla” ya da “güvenilir tanıklarla” desteklenemediğini savundu.

Harvey Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu.

New York Film Festivali bu hafta, 2017’deki Weinstein’a yönelik gazete soruşturmasını konu alan She Said filmiyle açılacak.