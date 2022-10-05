P﻿utin, ilhak edilen Ukrayna topraklarındaki kayıplar üzerine 'durumu kontrol altına alma' sözü verdi

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Rusya lideri Vladimir Putin, Batı’nın tanımadığı referandumlarla ilhak edilen bölgelerde, durumun kontrol altına alınacağını savundu.

Bu açıklama, Ukrayna ordusunun Luhansk ve Herson’da bazı bölgeleri geri aldığını duyurması sonrası yapıldı.

Kiev, karşı taarruzlarda Donetsk dahil önemli kazanımlar elde etti.

Son toprak kayıpları ile ülke içinde de eleştirilerin hedefi olan Kremlin ise bu bölgelerin geri alınacağını iddia ediyor.

Sözcü Dimitri Peskov Çarşamba günü, “Burada bir hata yok. Bu yerler sonsuza kadar Rusya toprağı olacak” dedi.

Devlet Başkanı Putin ise öğretmenlere seslendiği konuşmasında, bu bölgelerin “sakin bir şekilde geliştirileceğini” vaat etti.

Putin seferberliğe ilişkin de açıklamalar yaptı.

69 yaşındaki lider, halktan gelen protestolar karşısında bazı kategorilerdeki öğrencileri kapsam dışı bırakan bir kararname imzaladı.

Buna göre, ilk yüksek okulunu okuyanlar, bilim gibi bazı uzmanlık alanlarındaki doktora öğrencileri seferberlik kapsamından çıkarıldı.

Ukrayna savaşındaki kayıplar, Moskova’yı, 300 bin kadar yedeği askere alma çağrısı yapmak zorunda bıraktı.

Seferberlik çağrısı sonrası ülkeden çıkan ve Türkiye, Ermenistan, Gürcistan gibi ülkelere gidenlerin sayısı da yüz binlerle ifade ediliyor.

Batı’nın tanımadığı oylamalar Ukrayna'nın dört farklı bölgesinde yapıldı.

Donetsk ve Luhansk, doğuda daha önce cumhuriyet ilan eden ayrılıkçı bölgelerdi. Herson ve Zaporijya ise güneyde Rusya'nın kontrolünde olan bölgeler. Ancak Ukrayna bu bölgelere karşı saldırılar yapıyor.

BBC’ye konuşan Luhansk’ın Ukraynalı Valisi Serhiy Hayday, bölgedeki altı köyün geri alındığını söyledi.