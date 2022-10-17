Hong Konglu protestocu M﻿anchester'daki Çin Konsolosluğu'nda dövüldü

36 dakika önce

"Onları durdurmaya çalışırken beni içeri sürüklediler, dövdüler" diyen protestocu, İngiliz polisi tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

Konsolosluk sözcüsü, protestocuların konsolosluk binasının ara girişine “Çin Devlet Başkanı’nın küçük düşürücü bir resmini astıklarını”, bunun herhangi bir ülkenin diplomatik ve konsolosluk misyonları için "tahammül edilemez ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.