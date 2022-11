God of War serisinin yeni oyunu, tasarımıyla puanları topladı: “Bir başyapıt”

27 dakika önce

God of War serisinin merakla beklenen sekizinci oyunu God of War Ragnarök bu hafta içinde piyasaya çıktı.

Erişelebilirlik özelliğine ayrıca önem verildi

Pavlin’in ekibi 2020 yılında piyasaya sürülen The Last of Us: Part 2 adlı oyunla bu gibi sorunlar üzerinde çoktan çalışmaya başlamıştı.