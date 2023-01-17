Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Rusya ve Belarus bayrakları açılması yasaklandı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Pazartesi günü Avustralya Açık'ta bir seyirci Rus bayrağı açtı

17 Ocak 2023, 13:23 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda Ukraynalı Kateryna Baindl ile Rus Kamilla Rakhimova’nın karşı karşıya geldiği birinci tur maçı sırasında bazı seyirciler Rusya bayrağı açtı. Bunun üzerine organizatörler, turnuva boyunca Rusya ve Belarus bayrakları açılmasını yasakladı. Yasak hemen yürürlüğe girdi.

Kateryna Baindl'ın 2-1 kazandığı maçı izleyen Ukraynalı taraftarlar, Rus taraftarların Baindl’a hakaret ettikleri gerekçesiyle polis ve güvenlik görevlilerini çağırmıştı.

Avustralya Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Tenis sporunun tadını çıkarmak ve mümkün olan en iyi ortamı sağlamak adına taraftarlar ve tenisçilerle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Avustralya’da Victoria Eyaleti Hükümeti yetkilileri de federasyonun doğru kararı verdiğini söyledi.

Ukrayna’nın Avustralya ve Yeni Zelanda Büyükelçileri de daha önce Avustralya Tenis Federasyonu’na bayrak yasağı konusunda harekete geçilmesi çağrısı yapmıştı.

Rus ve Belaruslu sporcular, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası pek çok spor müsabakasında kendi ülkelerinin bayraklarıyla yarışamıyor.

İki ülkeden tenisçilerin geçen yıl Wimbledon Tenis Turnuvası’na katılmalarına izin verilmemişti.