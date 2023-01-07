ABD'de altı yaşında ilkokul öğrencisi, öğretmenini silahla ağır yaraladı
ABD’nin Virgina eyaletinde altı yaşında bir çocuk öğretmenini silahla vurarak ağır yaraladı.
Newport News kenti polisi olayın yerel saatle Cuma günü 2 (TSİ 22.00) sıralarında yaşandığını duyurdu.
İlkokuldaki yaralama olayıyla ilgili açıklama yapan polis müdürü Steve Drew, çocuğun silahı nereden bulduğunun henüz bilinmediğini söyledi.
Drew, öğretmenin kaza sonucu vurulmadığını da kaydetti.
30’lu yaşlarındaki kadın öğretmenin hayati tehlikeyi atlatmadığı belirtiliyor.
Hastanede tedavi altında olan öğretmenin, 1. sınıf öğrencisi ile tartışma sonrası vurulduğu öğrenildi.
Polis müdürü Drew, yaralama olayının bir okul saldırısı olmadığını da kaydettti.
Yetkililer 550 öğrencisi bulunan okulda, metal dedektörlerin yer aldığını, öğrencilerin rastgele kontrol edildiklerini açıklıyor.
Polis olayda kullanılan silahın markasını açıklamadı ancak bunun bir tabanca olduğu duyuruldu.
Okulun müdürü de silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı ve bu duruma neden olabilecek “her durumun incelendiğini” söyledi.
Müdür George Parker, “Bu korkunç, bu asla olmamalıydı.” dedi.
Okul yönetimi, olaydan etkilenen öğrencilere ve öğretmenlere danışmanlık yardımı verileceğini de duyurdu.
Eyalet valisi Glenn Youngkin de yerel yetkililere yardım teklif ettiklerini söyledi.
180 bin nüfuslu Newport News, eyalet başkentinin yaklaşık 110 kilometre uzağında bulunuyor.