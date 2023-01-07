ABD'de altı yaşında ilkokul öğrencisi, öğretmenini silahla ağır yaraladı

bir saat önce

Polis olayda kullanılan silahın markasını açıklamadı ancak bunun bir tabanca olduğu duyuruldu.

Okulun müdürü de silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı ve bu duruma neden olabilecek “her durumun incelendiğini” söyledi.