Hollanda’da deli dana hastalığı 12 yıl sonra yeniden ortaya çıktı

1 Şubat 2023, 18:59 +03 Güncelleme bir saat önce

Yusuf Özkan, Lahey

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Hollanda’daki bir çiftlikte 2011 yılından bu yana ilk kez deli dana hastalığına rastlandı.

Deli dana virüsü, insanlarda ölümcül bir beyin hastalığı olan Creutzfeldt-Jakob hastalığına neden olabiliyor.

Hollanda Tarım Bakanı Piet Adema, hasta sığırdan elde edilen etin besin zincirine girmediğini ve gıda güvenliğini tehdit etmediğini açıkladı.

Hastalığın görüldüğü çiftlik karantina altına alınarak, hayvan ve gübre giriş çıkışı yasaklandı.

Hollanda Tarım Bakanı Adema, deli dana hastalığının, ölü bir sığırda ortaya çıktığını açıkladı ancak çiftliğin bulunduğu yer hakkında bilgi vermedi.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA) tarafından hastalığın görüldüğü çiftlik karantina altına alındı.

Çiftlikten gübre ve hayvan nakline izin verilmiyor.

Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi Veterinerlik Bölümü, ölü hayvanda rastlanan virüsün, deli dana hastalığının hangi varyantı olduğunu araştırıyor.

“Atipik “ olarak adlandırılan deli dana hastalığı varyantı, Hollanda’da en son 2011 yılında görüldü.

Yaşlılık nedeniyle kendiliğinden ortaya çıkabilen klasik varyant, hayvanların virüs bulaşmış yemi yemesinden kaynaklanıyor.

Bulaşma yem kaynaklı ise, aynı yemden yiyen diğer sığırlar da kesilerek, hastalık araştırması yapılacak.

Bakan Adema, çiftlikte deli dana hastalığının klasik varyantının bulunması halinde, gıda güvenliği için önlemler alınacağını vurguladı.

İlk olarak 1986 yılında İngiltere’de ortaya çıkan deli dana hastalığı, kısa sürede diğer ülkelere de yayıldı. İngiltere’de 180 bin sığır itlaf edildi.

Hollanda, çiftçilere deli dana hastalığı konusunda bildirim zorunluluğu getirdi. Bu uygulama yıllardır devam ediyor.

Hollanda’daki sığırlarda 1997 yılından bu yana 88 klasik varyant vakasına rastlandı.

Avrupa Birliği (AB) de, hastalığa ilişkin bir izleme programı yürütüyor.

Deli dana hastalığı bulaşmış etlerin yenmesi, insanlarda tedavisi mümkün olmayan “Creutzfeldt - Jakob hastalığına” neden olabiliyor.

Beyinsel fonksiyonları etkileyen hastalık, hafıza kaybı, hareket ve denge bozuklukları, istemsiz hareketler ve tutukluk ile kendini gösteriyor.

Deli dana hastalığının insanlarda henüz tedavisi bulunamadı.

Sığırlarda deli dana hastalığının belirtileri şunlar:

Ciltte aşırı duyarlılık, boyunda, omuzlarda veya yanlarda çok ince kas titremeleri ve diş gıcırdatma

Daha sonra hayvanların ürkek ve aşırı gözlemci hale gelmesi

Son olarak hayvanların arka ayakları felç olur ve yalpalayarak yürümesi

Hollanda’da deli dana hastalığı nedeniyle bugüne kadar toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa bağlı son insan ölümü 2009 yılında kayıtlara geçti.